Këta janë kandidatët e LDK-së për deputetë nga Gjilani

12/05/2026 20:10

Lutfi Haziri ka njoftuar emrat e kandidatëve për deputetë, nga LDK-ja e Gjilanit.

Në një postim, Haziri u shpreh se LDK jep dashni, dije, përgjegjësi dhe bashkëpunim me të gjithë ata që e duan Zotin, Republikën e Kosovës dhe të ardhmen e saj.

“Më lejoni t’ju njoftoj për pesë kandidaturat e Degës së Gjilanit për deputetë në zgjedhjet e 7 qershorit: unë, bashkë me dr. Besim Guda, Gentrit Murseli, Valentina Bunjaku Rexhepi dhe Drenushë Maloku Bejtullahu” deklaroi Haziri.

Ky është postimi i plotë i tij:

LDK jep dashni, dije, përgjegjësi dhe bashkëpunim me të gjithë ata që e duan Zotin, Republikën e Kosovës dhe të ardhmen e saj stabile, të zhvilluar ekonomikisht, me mirëqenie sociale dhe demokraci të zhvilluar.

Një proces i ri zgjedhor për Republikën. Jemi bashkuar në dallimet tona për rrugën më të mirë, por me një qëllim të vetëm: rikthimin e madh të LDK-së për Kosovën.

Më lejoni t’ju njoftoj për pesë kandidaturat e Degës së Gjilanit për deputetë në zgjedhjet e 7 qershorit: unë, bashkë me dr. Besim Guda, Gentrit Murseli, Valentina Bunjaku Rexhepi dhe Drenushë Maloku Bejtullahu.

Zotohemi se do të jemi zëri juaj më i fuqishëm në Kuvendin e Republikës. Në veçanti, do të jemi gardianë të projekteve zhvillimore të Gjilanit dhe Anamoravës.

Na priftë e mbara. LDK, besë e shpresë për Kosovën!

