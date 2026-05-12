Këta janë kandidatët e LDK-së për deputetë nga Gjilani
Lutfi Haziri ka njoftuar emrat e kandidatëve për deputetë, nga LDK-ja e Gjilanit. Në një postim, Haziri u shpreh se LDK jep dashni, dije, përgjegjësi dhe bashkëpunim me të gjithë ata që e duan Zotin, Republikën e Kosovës dhe të ardhmen e saj.
Në një postim, Haziri u shpreh se LDK jep dashni, dije, përgjegjësi dhe bashkëpunim me të gjithë ata që e duan Zotin, Republikën e Kosovës dhe të ardhmen e saj.
“Më lejoni t’ju njoftoj për pesë kandidaturat e Degës së Gjilanit për deputetë në zgjedhjet e 7 qershorit: unë, bashkë me dr. Besim Guda, Gentrit Murseli, Valentina Bunjaku Rexhepi dhe Drenushë Maloku Bejtullahu” deklaroi Haziri.
Ky është postimi i plotë i tij:
LDK jep dashni, dije, përgjegjësi dhe bashkëpunim me të gjithë ata që e duan Zotin, Republikën e Kosovës dhe të ardhmen e saj stabile, të zhvilluar ekonomikisht, me mirëqenie sociale dhe demokraci të zhvilluar.
Një proces i ri zgjedhor për Republikën. Jemi bashkuar në dallimet tona për rrugën më të mirë, por me një qëllim të vetëm: rikthimin e madh të LDK-së për Kosovën.
Më lejoni t’ju njoftoj për pesë kandidaturat e Degës së Gjilanit për deputetë në zgjedhjet e 7 qershorit: unë, bashkë me dr. Besim Guda, Gentrit Murseli, Valentina Bunjaku Rexhepi dhe Drenushë Maloku Bejtullahu.
Zotohemi se do të jemi zëri juaj më i fuqishëm në Kuvendin e Republikës. Në veçanti, do të jemi gardianë të projekteve zhvillimore të Gjilanit dhe Anamoravës.
Na priftë e mbara. LDK, besë e shpresë për Kosovën!