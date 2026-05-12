Alisson bëhet vetë negociator, i kërkon Liverpoolit transferimin te gjiganti i Serie A
Portieri brazilian Alisson Becker ka vendosur se dëshiron të vazhdojë karrierën te Juventus për tre sezonet e ardhshme, pas arritjes së një marrëveshjeje për një kontratë 5 milionë euro në vit. Tani, ai do t’i kërkojë Liverpoolit që të lehtësojë largimin e tij drejt Italisë. Sipas raportimeve, Alisson ka udhëzuar rrethinat e tij që të…
Sport
Portieri brazilian Alisson Becker ka vendosur se dëshiron të vazhdojë karrierën te Juventus për tre sezonet e ardhshme, pas arritjes së një marrëveshjeje për një kontratë 5 milionë euro në vit.
Tani, ai do t’i kërkojë Liverpoolit që të lehtësojë largimin e tij drejt Italisë.
Sipas raportimeve, Alisson ka udhëzuar rrethinat e tij që të organizojnë një takim të menjëhershëm me drejtuesit e klubit anglez për të negociuar largimin, duke besuar se pas viteve të suksesit të përbashkët Reds do t’i plotësojnë dëshirat.
Edhe pse Liverpool kohët e fundit ka propozuar rinovimin e kontratës deri në vitin 2027 për të shmangur një largim falas, mbërritja e afërt e Mamardashvilit po e shtyn brazilianin drejt Torinos, ku konsiderohet si kandidati ideal për të përfunduar karrierën e tij në nivelin më të lartë evropian.
Negociatat për tarifën e transferimit janë në kulmin e tyre. Juventus nuk është i gatshëm të bëjë shpenzime të mëdha, ndërsa Alisson do të shfrytëzojë lidhjet e tij historike me Liverpoolin për të ulur çmimin, aktualisht midis 15 dhe 20 milionë euro, duke tentuar ta realizojë ëndrrën e tij të transferimit.