Pas një sezoni i huazuar te Chelsea, Saul rikthehet te Atletico Madrid.

Sezonin që lamë pas ai u transferuar në ‘Stamford Bridge’, por që nuk arriti t`i bind drejtuesit të vazhdojë edhe më tej në Angli.

Kështu, mesfushori spanjoll është rikthyer te ekipi i tij, Atletico Madrid.

“Jam shumë i lumtur që jam rikthyer në shtëpi dhe mendërisht jam në më të mirën time”, ishin fjalët e Saul, përcjell lajmi.net.

27 vjecari ka kontratë deri në vitin 2026 me ekipin spanjoll, mbetet të shihet nëse do të qëndrojë në ‘Wanda Metropolitano’./Lajmi.net/

🔴⚪ Saúl: "I'm very excited to be back home and mentally at my best".

Welcome back, Saúl!

ℹ️ https://t.co/X1SfaaO31Q pic.twitter.com/zSZsVY4yfE

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 9, 2022