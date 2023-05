Salah i zhgënjyer pasi Liverpooli nuk arriti të sigurojë Ligën e Kampionëve

Manchester United mundi Chelsean 4-1 për të siguruar një vend në top katërshe, gjë që konfirmon se ‘Djajtë e Kuq’ do jenë në Ligën e Kampionëve, transmeton lajmi.net.

Ata do t’i bashkohen kampionëve të Premier Ligës, Manchester City , Arsenal dhe Newcastle United në kompeticionin kryesor të Evropës.

Liverpooli nuk do të jetë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, duke e lënë Salah ‘totalisht të shkatërruar’ teksa ka shpërndarë një postim emocional në rrjetet sociale.

“Jam plotësisht i shkatërruar. Nuk ka absolutisht asnjë justifikim për këtë. Ne kishim gjithçka që na nevojitej për të arritur në Ligën e Kampionëve të vitit të ardhshëm dhe dështuam.

“Ne jemi Liverpool dhe kualifikimi në kompeticion është minimumi. Më vjen keq, por është shumë herët për një postim ngritës ose optimist. Ne ju zhgënjejmë ju dhe veten tonë”, shkroi ai në llogarinë e tij në ‘Twitter’./Lajmi.net/

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023