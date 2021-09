Rudiger dëshiron të bëhet lojtari më i paguar në Premier Ligë

Antonio Rudiger do ta bëjë veten një nga mbrojtësit më të paguar ndonjëherë me një paketë pagese prej 400,000 jashtë vendit, raporton ‘Mirror’.

Mbrojtësi 28-vjeçar i Chelseat, një nga figurat më me ndikim brenda radhëve të Kampionëve Evropian, është jashtë kontratës në fund të sezonit.

Bayern Munich dhe Juventus, të famshëm për tërheqjen e yjeve të klasit të lartë në transferimet falas, të dy janë të etur për shërbimet e tij.

Rudiger po i mban opsionet e tij të hapura pasi iu ofrua një marrëveshje e re nga Chelsea me vlerë vetëm prej 130,000 funteve në javë gjersa sulmuesi Romelu Lukaku, në të njëjtën moshë me qendërmbrojtësin, aktualisht po paguhet 350,000 funte në javë.

Kampi i Rudiger janë gati të dëgjojnë ofertat drejtpërdrejt me klubet evropiane rivale në Janar.

Bosi i Bayern, Julian Nagelsmann tashmë e ka pranuar këtë javë se po monitoron situatën e kontratës së Rudiger me interes.

Ai tha: “Unë në përgjithësi nuk jam një tifoz i madh për të folur për lojtarët që janë nën kontratë diku tjetër, dhe përveç kësaj, ne jemi jashtë periudhës së transferimit.

“Unë po flas për të tani si një tifoz futbolli sepse ai është një ndërkombëtar i lartë gjerman.

“Ai ka bërë një super zhvillim. Thomas [Tuchel] e ka trajtuar atë jashtëzakonisht mirë – ai ishte ende jashtë fushave te Chelsea një vit më parë dhe tani është sigurisht një nga lojtarët e tyre më vendimtar.

Rudiger, megjithatë, ka pohuar se ai po vazhdon të përqëndrohet në futbollin e tij me Chelsea në krye të ligës dhe favoritët e nxehtë për të shtuar titullin e Premier Ligës në kurorën e tyre të Ligës së Kampionëve.

Ai tha: “Për mua, ky do të jetë vendimi më i rëndësishëm i karrierës sime profesionale, kështu që nuk do të nxitoj asgjë. Personalisht, nuk kam folur me asnjë klub tjetër përveç Chelseas” kishte theksuar mbrojtësi gjerman.