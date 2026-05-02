Daut Haradinaj kujton Masakrën e Studimes: Kurrë s’do të heshtet përballë shtetit vrastar serb

02/05/2026 09:38

Ish-deputeti i AAK-së, Daut Haradinaj ka përkujtuar 27-vjetorin e Masakrës së Studimes së Vushtrrisë, duke e cilësuar atë si një nga krimet që shpërfaq fytyrën e vërtetë të regjimit kriminal të Serbisë.

Haradinaj ka theksuar se në këtë masakër, 116 shqiptarë civilë të pafajshëm u masakruan mizorisht, ndërsa këto dëshmi dhe krime makabre mbeten kujtesa më e fortë për atë që përjetoi kombi shqiptar në rrugën drejt lirisë.

Ai ka shtuar se historia shqiptare është e shkruar me gjak dhe se nuk do të heshtet kurrë përballë shtetit vrastar serb që edhe sot strehon kriminelë serbë.

“Në përjetësi kujtimi për martirët e Studimes dhe gjithë dëshmorët e martirët e kombit”, ka shkruar Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

May 2, 2026

Rrihet nëna, e gruaja me fëmijë dëbohet shtëpia – 3 të...

May 2, 2026

Emërimet e zëvendësministrave, Çitaku: Emërimet e reja janë “mentalitet abuzues ndaj...

May 2, 2026

Çmimet e derivateve sot në Kosovë – ja sa kushton nafta, benzina dhe gazi

May 1, 2026

Shqiptarja pa në Texas ekzekutimin e bashkëshortit të dënuar me vdekje,...

May 1, 2026

“Nuk më pëlqen propozimi i fundit i Iranit”, Trump: Kanë dy...

May 1, 2026

Trump njofton tarifa 25% për automjetet e BE-së

Rrihet nëna, e gruaja me fëmijë dëbohet shtëpia...

Emërimet e zëvendësministrave, Çitaku: Emërimet e reja janë...

Çmimet e derivateve sot në Kosovë – ja sa kushton nafta, benzina dhe gazi

Sulmoi fizikisht babain, arrestohet i dyshuari në Kaçanik