Rrahmani: Korrupsion dhe nepotizëm masiv në Qeveri dhe komuna, kurrë më shumë nuk janë punësuar familjarë e nuk kanë vjedhur

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Eman Rrahmani, ka ngritur akuza të forta ndaj pushtetit, duke e kritikuar për korrupsion, nepotizëm dhe padrejtësi në institucionet publike. Përmes një postimi, Rrahmani ka deklaruar se korrupsioni dhe nepotizmi janë të pranishëm në përmasa të mëdha, si në nivel qendror, ashtu edhe në atë lokal. “Kurrë më…

Lajme

01/11/2026 19:13

Deputeti i Partisë Demokratike Kosovës (PDK), Eman Rrahmani, ka ngritur akuza forta ndaj pushtetit, duke e kritikuar për korrupsion, nepotizëm dhe padrejtësi institucionet publike.

Përmes një postimi, Rrahmani ka deklaruar se korrupsioni dhe nepotizmi janë pranishëm përmasa mëdha, si nivel qendror, ashtu edhe atë lokal.

“Kurrë shumë s’kanë vjedhur, kurrë shumë s’kanë punësuar familjarë dhe kurrë shumë s’ka pasur padrejtësi!”, ka shkruar Rrahmani.

Deputeti i PDK-së ka shprehur kritika ashpra ndaj mënyrës qeverisjes, duke ngritur shqetësime për punësimet familjare dhe, siç pretendon ai, keqpërdorimet institucionet publike. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2026

Rama përsëri i ngacmon VV’në me punët në kryeqytet: Fillimisht renderi,...

November 1, 2026

Më pak se dy kilometra rrugë, MIT jep tender mbi 750...

November 1, 2026

Hykmete Bajrami akuzon Qeverinë për nepotizëm: Miqtë dhe familjarët po rehatohen...

November 1, 2026

​BE shtrëngon masat ndaj blerjeve online, vendoset tarifa shtesë prej 2...

November 1, 2026

Rubio dyshon në arritjen e paqes së negociuar në Ukrainë, mbron...

November 1, 2026

​Dyqane të plaçkitura ndërsa protestat për koston e jetesës në Gjermani...

Lajme të fundit

Rama përsëri i ngacmon VV’në me punët në...

Më pak se dy kilometra rrugë, MIT jep...

Hykmete Bajrami akuzon Qeverinë për nepotizëm: Miqtë dhe...

Blick alarmon Federatën Zvicerane: Shqipëria po provon të...