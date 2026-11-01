Një javë pas vrasjes së rëndë të Arlinda Zekajt në Pejë – Kush u suspendua, kush dha dorëheqje dhe çka ndodhi më pas?

Arlinda Zekaj u vra mbrëmjen e së dielës së 25 tetorit në shtëpinë e saj dhe të bashkëshortit në Vitomiricë të Pejës, nga kunati i saj, tashmë i arrestuar, Albert Sylaj. Të dielën, Policia ka dhënë detaje lidhur me rastin, ku ka njoftuar se Arlinda, dy orë para vrasjes, kishte raportuar për dhunë në familje…

Lajme

01/11/2026 17:59

Arlinda Zekaj u vra mbrëmjen e dielës 25 tetorit shtëpinë e saj dhe bashkëshortit Vitomiricë Pejës, nga kunati i saj, tashmë i arrestuar, Albert Sylaj.

dielën, Policia ka dhënë detaje lidhur me rastin, ku ka njoftuar se Arlinda, dy orë para vrasjes, kishte raportuar për dhunë familje nga bashkëshorti i saj, Jeton Sylaj, i cili është ndaluar mbajtje për 48 orë po atë natë.

Sipas Policisë, Arlinda Zekaj me vullnetin e saj është dërguar shtëpinë e saj Vitomiricë, pasi bashkëshorti i saj ishte arrestuar.

“Rreth orës 21:10, jemi njoftuar se e njëjta është gjetur pa shenja jete. vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore dhe ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës. Bazuar dhënat fillestare, dyshohet se vdekja e saj ka ardhur si pasojë e goditjeve me një mjet fortë. Personi i dyshuar për rastin e dytë (i cili dyshohet se është kunati i saj) ndodhet arrati. Për rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, po ashtu ka dalë vendin e ngjarjes. Aktualisht janë duke u ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e plotë rrethanave rastit dhe lokalizimin e arrestimin e personit dyshuar”, thuhej raportimin e parë Policisë pas vrasjes.

Kunati i saj, i dyshuari për vrasjen e Arlindës, ka qenë arrati deri martën, 27 tetor, kur është arrestuar nga Policia rreth orës 23:40 Deçan, pas disa ditësh kërkimesh dhe hetimesh për kapjen e tij.

Si e paralajmëroi Arlinda vrasjen e saj?

“Uroj mos vijë dita kur ju dhe institucionet përgjegjëse detyroheni jepni llogari vetëm pasi jetë marrë jeta ime.”

Këto fjalë i shkroi Arlinda Sylaj Zekaj një letër drejtuar kryeprokurores Prokurorisë Themelore Pejë, e cila mban vulën e pranimit datës 22 tetor 2026. Vetëm tri ditë vonë, 25 tetor, ajo u vra shtëpinë e saj Vitomiricë, ndërsa për krimin dyshohet kunati i saj.

këtë letër, ajo kërkonte ndërhyrje urgjente institucioneve, ekzekutimin e një urdhri gjyqësor dhe hetimin e zyrtarëve që, sipas saj, kishin dështuar përmbushjen e detyrave.

Letra, e adresuar për kryeprokuroren dhe e shënuar si urgjente, përmban një paralajmërim për rrezikun viktima ndiente ndaj jetës saj.

të, ajo kërkonte marrjen e masave ndaj zyrtarëve përgjegjës, duke pretenduar se përgjegjësitë po barteshin nga një institucion te tjetri, ndërsa rreziku për jetën e saj vazhdonte.

Arlinda kishte kërkuar gjithashtu ekzekutimin e menjëhershëm urdhrit gjyqësor dhe hapjen e hetimeve ndaj zyrtarëve përfshirë, duke filluar nga Qendra për Punë Sociale.

“Kjo është shtesa ime e fundit”, kishte shkruar ajo, përpara se shprehte frikën se institucionet mund detyroheshin jepnin llogari vetëm pasi t’i merrej jeta.

fund letrës, Arlinda kishte shkruar edhe fjalët:

“Tani po e kuptoj pse ka kaq shumë vrasje!”

Një tjetër letër e shkruar nga e ndjera Arlinda Zekaj, e publikuar nga Natyra Kuçi, ngriti shqetësime rënda lidhur me mënyrën se si ajo e ka përjetuar trajtimin nga institucionet dhe sistemi i drejtësisë.

shkrimin e saj, Arlinda shpreh pakënaqësinë ndaj mënyrës se si, sipas saj, janë trajtuar kërkesat dhe shqetësimet e saj, duke kërkuar drejtësi dhe trajtim barabartë para ligjit.

“Nuk kërkoj mëshirë, por drejtësi”, është mesazhi përcillet nga letra e saj, ku ajo shpreh shqetësimin se kërkesat e saj nuk janë marrë seriozisht dhe se e drejta për t’u dëgjuar nuk i është garantuar ashtu siç priste.

këtë letër, Arlinda i drejtohej edhe kryetarit Gjykatës Themelore Pejë, duke kundërshtuar mënyrën e trajtimit rastit dhe duke kërkuar çështja mos zvarritej tej.

Ajo kishte shkruar se takimet dhe bisedat me zyrtarët, pa veprime konkrete, nuk përbënin zgjidhje, ndërsa kishte kërkuar institucionet mos e zëvendësonin zbatimin e ligjit me premtime dhe fjalë për mundësi.

“Rastet nuk qenkan rastësishme! Tani e shoh a kontribuat edhe institucionet vrasjen e grave”, shkruante ajo letër.

një pjesë tjetër, Arlinda kishte paralajmëruar:

“As vrasjes time nuk pres përgjigjeni por pres mos mund flini!”

Këto letra Arlinda Zekajt nxitën hetime thelluara rastit, duke ngritur dyshime për përgjegjësinë e institucioneve dhe kryerjen e detyrave tyre.

Një tjetër element dëshmon se Arlinda kishte kërkuar vazhdimisht ndihmë është edhe një regjistrim audio i një bisede saj me togerin policor Faruk Muqolli. këtë bisedë, ajo shpreh shqetësimin për sigurinë e saj dhe djalit, duke thënë se kishte kërkuar shumë herë ndërhyrjen e Policisë.

Audio-incizimi u publikua media 29 tetor, ndërsa një ditë vonë u transmetua edhe përmes altoparlantëve gjatë protestës Pejë.

bisedë, Arlinda dëgjohet duke kundërshtuar mosveprimin e institucioneve dhe duke kërkuar shqetësimet e saj trajtohen seriozisht.

Dështimet Gjykatën Themelore Pejë

Përveç Policisë dhe Prokurorisë, raportin e prezantuar nga ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, u evidentuan edhe vonesa dhe mangësi trajtimin e rastit nga Gjykata Themelore Pejë.

Sipas raportit, Arlinda kishte kërkuar urdhër mbrojtjeje emergjente 7 shtator 2026, duke paralajmëruar se jeta e saj dhe e fëmijës ishin rrezik.

Gjykata kishte nxjerrë një vendim fillestar 7 shtator, por Arlinda kishte paraqitur kundërshtim, pasi vendimi nuk përfshinte gjitha kërkesat e saj lidhur me fëmijën.

Seanca për shqyrtimin e kundërshtimit ishte caktuar për 24 shtator, por pas ishte shtyrë. Ajo vazhdoi 5 tetor, por zgjati vetëm rreth 15 minuta, ndërsa u shty sërish për shkak mungesës raportit nga Qendra për Punë Sociale.

Seanca u mbajt 13 tetor, ndërsa vendimi për urdhrin e mbrojtjes u nxor 16 tetor, shumë se një muaj pas kërkesës fillestare.

17 shtator, Arlinda i ishte drejtuar edhe kryetarit Gjykatës Themelore Pejë, Shemsedin Haxhijaj, duke shprehur shqetësimin për vonesat dhe rrezikun ndaj jetës saj.

Përgjigjen nga gjykata e kishte marrë 20 tetor. Sipas raportit prezantuar nga Gërvalla, kryetari i gjykatës e kishte njoftuar se gjyqtari kishte vepruar brenda afateve ligjore, por ministrja tha se dokumentacioni i shqyrtuar tregonte kundërtën.

Po 20 tetor, Arlinda i ishte drejtuar sërish kryetarit gjykatës, duke shprehur zhgënjimin dhe frikën se mund vritej si pasojë e neglizhencës institucionale. Pesë ditë vonë, ajo u vra.

Raporti evidentoi gjithashtu se Qendra për Punë Sociale nuk kishte dorëzuar brenda afatit raportin e kërkuar nga gjykata. Përfaqësuesi i saj kishte munguar seancën e 5 tetorit, duke kontribuar shtyrjen e mëtejshme procedurës.

Sipas raportit Gërvallës, Qendra për Punë Sociale kishte qenë komunikim vazhdueshëm me Arlindën nga korriku deri tetor, por nuk e kishte konsideruar si detyrim saj krijimin e kushteve për kthimin e saj shtëpinë e përbashkët.

Ndërkaq, sipas raportit Këshillit Gjyqësor Kosovës, dosjen gjyqësore për urdhrin mbrojtës ishin përfshirë Arlinda dhe bashkëshorti i saj, Jeton Sylaj. Albert Sylaj, i dyshuari për vrasjen, nuk figuronte si palë atë procedurë.

Suspendohen dy prokurore

enjten e 29 tetorit, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka vendosur suspendimin e kryeprokurores Prokurorisë Themelore Pejë, Lumturije Vuçetaj, dhe prokurores Arlinda Nallbani-Gacaferri.

Ky vendim erdhi pasi kryeprokurori i Shtetit, Zejnullah Gashi, kishte rekomanduar suspendimin e tyre dhe kishte iniciuar procedurë disiplinore.

Lajmin për suspendimin e tyre e ka konfirmuar vetë kryeprokurori Gashi, shkruan lajmi.net.

Suspendimi i Vuçetajt dhe Nallbani-Gacaferrit u miratua mbledhjen e jashtëzakonshme KPK-së me shtatë vota për. Këshilli gjithashtu themeloi një panel hetimor për shqyrtimin e çështjes.

Masat ndaj dy prokuroreve lidhen me gjetjet e Zyrës Kryeprokurorit Shtetit për veprimet dhe mosveprimet e dyshuara gjatë trajtimit rastit Arlinda Zekajt, e cila u vra 25 tetor 2026 Vitomiricë Pejës.

Këshilli Prokurorial i Kosovës, përmes një njoftimi, ka bërë ditur se ka themeluar panel hetimor dhe ka miratuar propozimin për suspendimin e kryeprokurores Prokurorisë Themelore Pejë, Lumturije Vuçetaj, dhe prokurores rastit, Arlinda Nallbani-Gacaferri, pas kërkesës Kryeprokurorit Shtetit për fillimin e procedurës disiplinore.

Sipas njoftimit KPK-së, pas shqyrtimit kërkesës, Këshilli ka vendosur themelojë një panel hetimor për trajtimin e rastit, si dhe ka miratuar propozimin për suspendimin e dy prokuroreve ndaj cilave kërkohet zhvillimi i procedurës disiplinore.

Vendimet janë marrë bazë gjeturave paraqitura raportin me numër reference A.Nr. 379/2026, përfshirë kërkesën e Zyrës Kryeprokurorit Shtetit për fillimin e hetimit disiplinor, ndërlidhet me rastin e vrasjes Arlinda Zekajt.

Ndërkaq, KPK-ja ka vendosur Valbona Disha-Haxhosaj caktohet ushtruese e detyrës kryeprokurores Prokurorinë Themelore Pejë.

Duhet theksuar se suspendimi i dy prokuroreve nuk nënkupton se përgjegjësia e tyre është përcaktuar përfundimisht. Për këtë do vendoset pas përfundimit procedurave disiplinore.

Suspendohen edhe 11 zyrtarë policorë

Pas dy prokuroreve, Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin e 11 zyrtarëve policorë Stacionit Policor Pejë.

Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) ka njoftuar enjten se ka angazhuar një ekip hetuesish dhe ka vazhduar ndërmarrë veprime hetimore dhe verifikuese lidhur me mënyrën e trajtimit nga Policia e Kosovës rasteve raportuara nga e ndjera Arlinda Zekaj.

Këto veprime, sipas IPK-së, po ndërmerren me autorizimin e Prokurorisë Shtetit, me qëllim shqyrtimit plotë veprimeve dhe procedurave ndjekura nga zyrtarët policorë gjatë trajtimit raportimeve saj.

Bazuar veprimet hetimore preliminare, deri këtë fazë, gjetjet nga Inspektorati Policor i Kosovës janë:

  • Nga Policia e Kosovës nuk dokumentohet është ekzekutuar urdhri mbrojtës C.11r.1300/26 i datës 7 shtator 2026.

  • Urdhri i dytë mbrojtës i datës 16 tetor 2026 është ekzekutuar me gjashtë ditë vonesë, 22 tetor 2026, dhe atë pas ndërmarrjes veprimeve zyrtare nga IPK-ja, e cila kishte pranuar fillimisht një informatë nga ankuesja, znj. Zekaj.

  • Mos trajtimi nga zinxhiri komandues i shkresës/emailit datës 23 tetor 2026, dërguar nga hetuesi policor, i cili kërkonte vlerësim rastit dhe asistencë kapacitete. Hetuesi kishte vlerësuar gjatë kohës znj. Arlinda Zekaj ndodhej shtëpi, vizitohej nga patrulla uniformuara policore dhe kishte komunikim shtuar me të, me qëllim evidentimit situatës brenda shtëpisë.

  • Dështim i zinxhirit përgjegjës komandues trajtimin e rastit dhunës familje, vlerësimit nivelit rrezikut dhe ekzekutimit vendimit Gjykatës kompetente, duke përfshirë Drejtorinë Rajonale Policisë Pejë, Stacionin Policor Pejë, Nënstacionin Policor Vitomiricë dhe njësitë e hetimeve nga niveli rajonal dhe nivel stacioni.

“Bazuar gjeturat deri tani nga veprimet e ndërmarra hetimore, IPK i ka rekomanduar sot Policisë Kosovës suspendimin e 11 zyrtarëve cilët, bazuar këtë rekomandim, kanë suspenduar:

  • U.D./drejtorin Rajonal DRP-Pejë;

  • Shefin e Hetimeve Rajonale DRP-Pejë;

  • Komandantin e Stacionit Policor Pejë;

  • Z.V./komandantin e Stacionit Policor Pejë;

  • Shefin e Sektorit Hetimeve Stacionin Policor Pejë;

  • U.D./Shefin e Sektorit Operativës Stacionin Policor Pejë;

  • Komandantin e Nënstacionit Vitomiricë;

  • Katër hetues policorë Stacionit Policor Pejë.

Inspektorati Policor i Kosovës mbetet i përkushtuar që, koordinim me institucionet kompetente drejtësisë, sigurojë trajtim profesional, paanshëm dhe gjithanshëm kësaj çështjeje, duke respektuar ligjshmërinë, prezumimin e pafajësisë dhe integritetin e procesit hetimor”, thuhej komunikatën e IPK-së.

Pra, deri këtë fazë, kuadër veprimeve institucionale janë suspenduar gjithsej 13 zyrtarë: dy prokurore dhe 11 zyrtarë policorë, shkruan lajmi.net.

Donika Gërvalla dhe Xhelal Sveçla prezantojnë raportet, por nuk japin dorëheqje

30 tetor, premten, konferencë për media kanë dalë ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministri i Punëve Brendshme, Xhelal Sveçla, pasi kryeministri Albin Kurti u kishte dhënë 54 orë kohë për përgatitur një raport lidhje me këtë rast.

Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, duke prezantuar gjetjet e raportit, tha se ai ka evidentuar një sërë shkeljesh dhe neglizhencash nga institucionet përgjegjëse, përfshirë Gjykatën Themelore Pejë, Prokurorinë Themelore dhe Qendrën për Punë Sociale.

Gërvalla bëri ditur se Arlinda Zekaj kishte kërkuar mbrojtje institucionale, duke raportuar dhunë, kërcënime dhe frikë për jetën e saj dhe fëmijës.

“Arlinda Zekaj kërkoi vazhdimisht madje edhe disa herë ditë nga institucionet e Republikës Kosovës. Ajo paralajmëroi se jeta e saj ishte rrezik dhe megjithatë 25 tetor ajo u vra. Raporti kemi dorëzuar dje, nuk është vendim gjyqësor dhe nuk përcakton përgjegjësi penale, por evidenton mangësi serioze funksionimin e institucioneve përgjegjëse. Këto mangësi nuk mund relativizohen dhe përgjegjësitë dalin prej tyre nuk mund mbesin pa shqyrtuar”, theksoi Gërvalla.

E pyetur për mundësinë e dorëheqjes nga detyra e ministres, Gërvalla tha se nëse dorëheqja do kontribuonte për adresim mirë dhe perspektivë me pak rreziqe për gratë, nuk do ta refuzonte dorëheqjen.

Ministri Sveçla deklaroi se nuk konsideron se dorëheqja e tij do kontribuonte fuqizimin e grave dhe mbrojtjen e drejtave tyre, duke theksuar se po angazhohen maksimalisht përmbushjen e detyrave tyre.

Sipas tij, gjetjet e raportit ia kanë dorëzuar kryeministrit Albin Kurti evidentojnë disa shkelje serioze, përfshirë mosekzekutimin e urdhrit parë për mbrojtje, vonesat ekzekutimin e urdhrit dytë, mospërfilljen e kërkesës për vlerësimin e rrezikut dhe mosndërmarrjen e masave nevojshme për ngritjen e kapaciteteve për mbrojtjen e Arlinda Zekajt.

“Çdo qytetare dhe qytetar kërkon mbrojtje nga institucionet e Republikës Kosovës duhet ketë siguri se zëri i tyre do dëgjohet, raportimi i tyre duhet trajtohet me seriozitet dhe jeta e tyre duhet mbrohet. Për t’u arritur kjo duhet i gjithë zinxhiri i institucioneve përgjegjëse funksionojë dhe nuk guxojmë asnjë hallkë dështojë”, theksoi Sveçla.

Ministri deklaroi se përgjegjësia është çdo veprim dhe mosveprim hetohet deri fund.

Sveçla bëri ditur se janë identifikuar edhe 155 raste aktive me rrezikshmëri lartë, për cilat Policia ka raportuar individualisht për veprimet e ndërmarra. Ai tha se raport janë përfshirë edhe raportimet për rastet me rrezikshmëri mesme dhe ulët.

Pas refuzimit tyre për dhënë dorëheqje, protestat sheshin “Zahir Pajaziti” kanë vazhduar, duke kërkuar dorëheqjen dhe shkarkimin e gjithë përfshirëve këtë rast nuk kanë ndihmuar Arlinda Zekajn.

I vetmi ka dhënë dorëheqje pas këtij rasti është drejtori i Policisë Kosovës, Gazmend Hoxha.

Vendimin për dorëheqje ai tha se e mori me bindjen se përgjegjësia udhëheqëse nuk përfundon vetëm te veprimet individuale.

“Ajo nënkupton edhe përgjegjësinë për garantuar institucioni drejtojmë ruajë standardet larta ligjshmërisë, profesionalizmit dhe integritetit, besoj se ndonjëherë përgjegjësia morale kërkon vendime vështira”, shkroi ai, përcjell lajmi.net.

Kuvendi themelon komision hetimor parlamentar

Përveç masave ndërmarra nga Policia dhe Prokuroria, rasti i Arlinda Zekajt ka marrë edhe një dimension parlamentar.

26 tetor, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar një rezolutë për hetimin parlamentar vrasjes Arlinda Zekajt dhe parandalimin e dhunës ndaj grave, me 67 vota për.

Ndërkaq, 29 tetor, Kuvendi ka votuar me 90 vota për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar, i cili do shqyrtojë veprimet dhe mosveprimet e institucioneve lidhur me vrasjen e saj dhe trajtimin e rasteve dhunës ndaj grave dhe fëmijëve familje.

Komisioni përbëhet nga 11 anëtarë dhe ka mandat deri gjashtë muaj për përgatitjen e raportit përfundimtar.

Kryetar i komisionit është zgjedhur Burim Ramadani, ndërsa nënkryetar Adnan Rrustemi. Gjatë diskutimeve Kuvend, deputetët kërkuan kuadër hetimit përfshihen edhe Ministria e Punëve Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë, shkruan lajmi.net.

Ministrja Donika Gërvalla deklaroi se është e gatshme vihet dispozicion komisionit për ofruar gjitha informatat e nevojshme.

Protestat vazhdojnë, kërkohet përgjegjësi politike dhe institucionale

Pas prezantimit raporteve dhe refuzimit ministrave për dhënë dorëheqje, protestat Prishtinë kanë vazhduar për disa ditë radhazi.

30 tetor, protestë u mbajt edhe Pejë, ku qytetarët dhe familjarët e Arlindës marshuan drejt institucioneve, duke kërkuar drejtësi dhe llogaridhënie nga Komuna, Qendra për Punë Sociale, Policia, Gjykata dhe Prokuroria.

Gjatë kësaj proteste u transmetua edhe regjistrimi audio i Arlindës, ku ajo kërkonte siguri nga zyrtarët policorë.

Protesta u mbajtën edhe Mitrovicë, ku qytetarët kërkuan drejtësi për Arlindën dhe përgjegjësi nga institucionet kishin qenë dijeni për rastin e saj.

Ndërkohë, 31 tetor, protestat Prishtinë vazhduan për ditën e katërt. Protestuesit kërkuan shkarkimin e ministres Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministrit Punëve Brendshme, Xhelal Sveçla, si dhe dorëheqjen e kryetarit Pejës, Gazmend Muhaxhiri.

Kërkesat e protestuesve nuk u kufizuan vetëm te dorëheqjet. Ata kërkuan edhe shkarkimin, hetimin dhe ndjekjen penale zyrtarëve dyshohet se kanë dështuar trajtimin e rasteve raportuara nga Arlinda.

Edhe pse Gazmend Hoxha kishte dhënë dorëheqje dhe 11 zyrtarë policorë ishin suspenduar, protestuesit theksuan se këto masa nuk mjaftojnë pa u hetuar përgjegjësia e gjithë zinxhirit institucional.

Protestat u zgjeruan edhe Pejë e Mitrovicë, ndërsa organizatorët paralajmëruan vazhdimin e mobilizimit qytetar deri përmbushjen e kërkesave për drejtësi dhe llogaridhënie.

Një javë pas vrasjes Arlinda Zekajt, bilanci i veprimeve institucionale përfshin suspendimin e dy prokuroreve, suspendimin e 11 zyrtarëve policorë, dorëheqjen e drejtorit Përgjithshëm Policisë, Gazmend Hoxha, themelimin e një komisioni hetimor parlamentar dhe vazhdimin e protestave qytetare.

Megjithatë, hetimet për rastin dhe procedurat disiplinore janë ende zhvillim. Përgjegjësia përfundimtare e personave përfshirë duhet përcaktohet nga organet kompetente.

Rasti i Arlinda Zekajt mbetet një prej rasteve rënda ka ngritur pikëpyetje për reagimin e institucioneve ndaj grave kërkojnë mbrojtje nga dhuna familje. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2026

​Protesta kundër femicidit: Nuk mund të presim më “fjalë boshe” për...

November 1, 2026

Blakaj: Mbrojtja e katërshes së UÇK-së në Hagë ka nevojë për...

November 1, 2026

Rasti në Demiraj të Gjilanit, raportohet se në hetime është angazhuar...

November 1, 2026

​Dita e 20-të e protestës, nis marshi drejt Kryeministrisë në Tiranë

November 1, 2026

​BE shtrëngon masat ndaj blerjeve online, vendoset tarifa shtesë prej 2...

November 1, 2026

Rubio dyshon në arritjen e paqes së negociuar në Ukrainë, mbron...

Lajme të fundit

​Protesta kundër femicidit: Nuk mund të presim më...

Blakaj: Mbrojtja e katërshes së UÇK-së në Hagë...

Rasti në Demiraj të Gjilanit, raportohet se në...

​Dita e 20-të e protestës, nis marshi drejt Kryeministrisë në Tiranë