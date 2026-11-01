Rasti në Demiraj të Gjilanit, raportohet se në hetime është angazhuar edhe Njësia e Krimeve të Rënda

Lidhur me rastin tragjik që ka ndodhur sot në mëngjes, 01.11.2026, në fshatin Demiraj të Gjilanit, ku janë gjetur të vdekur një 27-vjeçar dhe fëmija i tij – foshnje disamuajshe, është angazhuar edhe Njësia e Krimeve të Rënda e Drejtorisë Qendrore të Policisë së Kosovës, raporton Kallxo.com Policia Rajonale e Gjilanit ka konfirmuar se lidhur…

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01/11/2026 18:16

Lidhur me rastin tragjik që ka ndodhur sot në mëngjes, 01.11.2026, në fshatin Demiraj të Gjilanit, ku janë gjetur të vdekur një 27-vjeçar dhe fëmija i tij – foshnje disamuajshe, është angazhuar edhe Njësia e Krimeve të Rënda e Drejtorisë Qendrore të Policisë së Kosovës, raporton Kallxo.com

Policia Rajonale e Gjilanit ka konfirmuar se lidhur me rastin tragjik, të cilin po e cilëson si vrasje e rëndë, tashmë është arrestuar një 65-vjeçar, i cili është babai i 27-vjeçarit dhe gjyshi i foshnjës që janë gjetur të vdekur në një shtëpi në Demiraj.

Rasti tashmë ka marrë një dimension më të gjerë hetimor pasi në të është angazhuar edhe Njësia e Krimeve të Rënda.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe hetues nga Prishtina, të cilët po merren me ekzaminimin dhe hetimin e rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.

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