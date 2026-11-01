BE shtrëngon masat ndaj blerjeve online, vendoset tarifa shtesë prej 2 eurosh për pakot nga Kina
Bashkimi Evropian ka hyrë sot në një fazë të re të kontrollit tregtar, duke aplikuar një komision të ri prej 2 eurosh për pakot e vogla të blera në internet. Masa vendos në shënjestër drejtpërdrejt platformat gjigante të tregtisë elektronike me origjinë nga Kina, si Shein dhe Temu, të cilat kanë shënuar rritje të lartë…
Bota
Bashkimi Evropian ka hyrë sot në një fazë të re të kontrollit tregtar, duke aplikuar një komision të ri prej 2 eurosh për pakot e vogla të blera në internet. Masa vendos në shënjestër drejtpërdrejt platformat gjigante të tregtisë elektronike me origjinë nga Kina, si Shein dhe Temu, të cilat kanë shënuar rritje të lartë të vëllimeve të shitjeve në tregun evropian gjatë viteve të fundit.
Ky tarifim i ri vjen si një masë plotësuese ndaj kuadrit ekzistues doganor. Kontributi prej 2 eurosh do të zbatohet mbi tarifën fikse prej 3 eurosh që hyri në fuqi në muajin korrik për të gjitha dërgesat me vlerë më të ulët se 150 euro.
Mbrojtja e tregut dhe mbulimi i kostove doganore
Vendimmarrja e Brukselit mbështetet në dy shtylla kryesore strategjike: frenimin e hyrjes masive të mallrave me kosto tejet të ulët dhe përballimin e ngarkesës logjistike e administrative në pikat kufitare, shkruan Ansa, transmeton rtsh.
Sipas deklaratave zyrtare, masat shtrënguese evropiane synojnë “nga njëra anë, të ndalojnë vërshimin e produkteve me kosto të ulët, veçanërisht nga Kina, dhe, nga ana tjetër, të adresojnë kostot shtesë që bumi i tregtisë elektronike u imponon autoriteteve doganore të 27 shteteve anëtare”.
Autoritetet theksojnë se këto struktura janë të detyruara të menaxhojnë, analizojnë dhe inspektojnë fizikisht miliarda dërgesa që hyjnë çdo vit në territorin e Bllokut.
Efektet e para, rënie e dukshme e importeve
Të dhënat e parashikuara nga ekzekutivi evropian tregojnë se politikat e mëparshme tarifore kanë dhënë efekte të menjëhershme në reduktimin e vëllimit të dërgesave nga tregjet e jashtme.
Pas aplikimit të tarifës së parë në korrik, Komisioni Evropian regjistroi një ndryshim të ndjeshëm në tendencën e konsumit.
Burime brenda BE-së konfirmuan se gjatë tremujorit të dytë të zbatimit të masës u vu re “një rënie mesatare prej mbi 60% në BE të pakove të deklaruara në sistemet tona”. Me hyrjen në fuqi të tarifës shtesë prej 2 eurosh, pritet një konsolidim i mëtejshëm i mekanizmave të kontrollit mbi tregtinë ndërkufitare me pakicë.