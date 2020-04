Ronela shprehet e trishtuar pasi e pa Tiranën bosh

View this post on Instagram

Ne fakt sheshin e ri e kam pare vetem plot me njerez neper koncerte… Sot ish bosh me shume pak njerez qe mbaronin punet sa me shpejt,te heshtur ,konfuze… (edhe une si trendeline) 😂 Tani kengetaret dolen me profesionin me te keq per situaten dhe punet ti qajme deri vitin tjeter! (Uroj qe jo!) Btw… Me ka marre shume malli te kendoj,nuk e di se cmund ti punoj koncertit te pare qe do kem pas kesaj! Ju dua shume dmth! ❤️😭