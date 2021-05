Ronaldo shënon, Juventus në avantazh ndaj Interit

Në fakt, po rridhte minuta e 23’ kur u akordua një penalti për Juventusin dhe Ronaldo nuk arriti të tregohej i saktë nga pika e bardhë, shkruan lajmi.net.

Sidoqoftë, portugezi arriti të shënojë menjëherë duke e përmirësuar gabimin e bërë.

Ky ishte goli i 29-të i Ronaldos në Serie A.

Rezultati momental, Juventus 1-0 Inter./Lajmi.net/

#JuveInter

Juventus 1 × 0 Inter | GOAL! Ronaldo 🎥

———————————

pic.twitter.com/QCsoNOqVFr

— _GOALSFULLHD2_ (@goalsfullhd2) May 15, 2021