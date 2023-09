Ronaldo bën realitet ëndrrën e një tifozi të ri të Al Nassr, shikojeni reagimin e tij

Ronaldo që luan në Arabinë Sudite te skuadra Al Nassr bën realitet ëndrrën e një tifozi të vogël dhe shumë emocional.

Një tifozi të ri iranian të Cristiano Ronaldos iu realizuan ëndrrat e tij kur takoi yllin dhe nënshkroi fanellën e tij.

Videoja e ëmbël u bë virale në rrjetet sociale.

Cristiano Ronaldo fulfilled the dream of the young boy who cried after the security prevented him from meeting his idol earlier today. ❤️

pic.twitter.com/WWurGciMmE

— TC (@totalcristiano) September 18, 2023