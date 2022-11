Ronaldo: Asgjë s’ka ndryshuar tek United, madje as shefat e kuzhinës, as pishina, as palestra Pesë herë fituesi i Topit të Artë, Cristiano Ronaldo ka hapur letrat në raport me skuadrën e Man United. Cristiano Ronaldo ka qenë cak i shumë kritikave në dy sezonet e fundit, pasi aventura e tij me Man United nuk shkoi sipas planeve. Lojtari ka folur së fundmi për të gjitha këto probleme, duke adresuar…