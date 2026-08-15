Rinia Demokratike e Kosovës zhvillon sot aksion simbolik para Kuvendit

Rinia Demokratike e Kosovës do të zhvillojë sot një aksion simbolik para hyrjes së Kuvendit të Kosovës. PDK përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se forumi rinor i këtij subjekti do të ketë aksion simbolik para Kuvendit të Kosovës me fillim nga ora 11:00. Kujtojmë se Partia Demokratike e Kosovës prej disa…

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15/08/2026 09:04

Rinia Demokratike e Kosovës do të zhvillojë sot një aksion simbolik para hyrjes së Kuvendit të Kosovës.

PDK përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se forumi rinor i këtij subjekti do të ketë aksion simbolik para Kuvendit të Kosovës me fillim nga ora 11:00.

Kujtojmë se Partia Demokratike e Kosovës prej disa ditësh ka bërë thirrje për vazhdimin e seancës konstituive.

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