Raportohet e zhdukur një grua në Prishtinë
Një grua nga Prishtina është raportuar e zhdukur dhe nuk dihet vendndodhja e saj. Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 5 gusht 2026, rreth orës 21:36. Viktima, shtetase kosovare, ka dalë nga shtëpia dhe që atëherë nuk dihet se ku ndodhet. Policia ka nisur hetimet për rastin, ndërsa veprimet për gjetjen e saj…
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Një grua nga Prishtina është raportuar e zhdukur dhe nuk dihet vendndodhja e saj.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 5 gusht 2026, rreth orës 21:36. Viktima, shtetase kosovare, ka dalë nga shtëpia dhe që atëherë nuk dihet se ku ndodhet.
Policia ka nisur hetimet për rastin, ndërsa veprimet për gjetjen e saj janë në zhvillim.
“Prishtinë / 05.08.2026 – 21:36. Është raportuar se viktima femër kosovare ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet për vendndodhjen e saj. Rasti në hetime.”