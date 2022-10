Ricciardo: Nëse ma jepni një makinë të mirë, patjetër se do të fitoj Daniel Ricciardo, në një intervistë të dhënë së fundi, është shfajësuar për performancat e tij jo fort të larta me McLarenin. Piloti, ndër të tjera, tha se, nëse iu ofrohet një makinë e mirë, sigurisht se do të bënte gjëra të mëdha, transmeton lajmi.net. “Nëse do të ma jepnit një makinë që të fitoj, patjetër…