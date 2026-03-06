Reperi ‘Mossi’ në pranga, del para Gjykatës për sulmin ndaj Burim Pacollit

Reperi Mossi është paraqitur sot para Gjykatës lidhur me rastin e dyshuar të sulmit ndaj gzetarit, Burim Pacollit. Ai është shoqëruar në objektin e gjykatës nën masa sigurie dhe me pranga në duar, ndërsa pritet që ndaj tij të zhvillohen procedurat gjyqësore për rastin në fjalë. Rasti lidhet me një incident të raportuar ditë më…

ShowBiz

06/03/2026 10:04

Reperi Mossi është paraqitur sot para Gjykatës lidhur me rastin e dyshuar të sulmit ndaj gzetarit, Burim Pacollit.

Ai është shoqëruar në objektin e gjykatës nën masa sigurie dhe me pranga në duar, ndërsa pritet që ndaj tij të zhvillohen procedurat gjyqësore për rastin në fjalë.

Rasti lidhet me një incident të raportuar ditë më par1%, ku ai bashkë me grupin e tij sulmuan keq gazetarin, Pacolli.

