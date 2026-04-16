Selinë: Fitorja ime më e madhe këtu është Gimbo
Diskutimet brenda dhe jashtë “Big Brother VIP Albania” po vazhdojnë të përqendrohen te dinamikat e marrëdhënieve mes banorëve, sidomos në këtë fazë finale të spektaklit. Gjatë intervistës në Big Brother Radio, Top Albania Radio, moderatori Blendi Salaj ka intervistuar finalisten Selin. Ajo është shprehur se si është të jesh një finaliste, por edhe për marrëdhënien…
Nëse nuk do ta fitonte “Big Brother-in” ose do të dilte e dyta çfarë do të bënte Selin?
Dëgjo do të gënjeja, do të ishte shumë hiopokrite nëse do të thoja është në rregull, nuk ka gjë, normalisht do të mërzitesha. Do mërzitesha, por mendoj që unë këtu brenda e kam fituar ‘Big Brother-in” tim, e para fitorja ime më e madhe është partneri im Gimbo, në të cilin në një mënyrë ose një tjetër e kisha manifestuar ashtu siç është edhe Gimbo. E dyta mendoj se e kam fituar “Big Brother-in” tim sepse mendoj që nuk i kam kursyer asgjë. Çfarë do lloj gjëje që më ka ardhur i jam gjendur ballë, kështu që mendoj se ndoshta nuk fitoj një vlerë monetare, por kam fituar zemrat e shumë njerëzve, kam fituar vëmendjen e publikut patjetër që do të më vinte keq, por mendoj që dal shumë e fituar nga ky edicion.