Christina Applegate përfundon në spital, vazhdon përballjen me sklerozën e shumëfishtë

ShowBiz

17/04/2026 09:24

Aktorja e njohur Christina Applegate raportohet se është shtruar në një spital në Los Angeles, në kuadër të sfidës së saj të vazhdueshme me sëmundjen e sklerozës së shumëfishtë.

54-vjeçarja është diagnostikuar me këtë sëmundje në vitin 2021 dhe që atëherë ka folur hapur për përvojën dhe vështirësitë që sjell ajo në jetën e përditshme, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, përfaqësuesi i saj nuk ka konfirmuar detaje lidhur me shtrimin në spital apo trajtimet që mund të jetë duke marrë.

Në një deklaratë të shkurtër, ai theksoi se aktorja ka një histori të gjatë me probleme shëndetësore, për të cilat ajo vetë ka ndarë publikisht përmes kujtimeve dhe podcastit të saj./lajmi.net/

