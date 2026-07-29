Rënie e vazhdueshme, gjithnjë e më pak biznese të reja po hapen në Kosovë
Hapja e bizneseve të reja në Kosovë vijon të bjerë për të tretin muaj radhazi, duke u larguar gjithnjë e më shumë nga kulmi i regjistruar në mars, muaji më i mirë i gjysmëvjetorit të parë të vitit 2026. Sipas të dhënave më të fundit të Agjencisë së Statistikave, gjatë qershorit u hapën gjithsej 1…
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Hapja e bizneseve të reja në Kosovë vijon të bjerë për të tretin muaj radhazi, duke u larguar gjithnjë e më shumë nga kulmi i regjistruar në mars, muaji më i mirë i gjysmëvjetorit të parë të vitit 2026.
Sipas të dhënave më të fundit të Agjencisë së Statistikave, gjatë qershorit u hapën gjithsej 1 mijë e 92 ndërmarrje të reja, 16 më pak se në maj dhe 59 më pak se në qershor të vitit të kaluar.
Në terma përqindjeje, ulja arrin në 1,4% krahasuar me majin dhe në 5,1% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Tendenca zbritëse, në fakt, ka shoqëruar tërë stinën e pranverës: pas kulmit prej 1 mijë e 339 regjistrimesh në mars, numri ra në 1 mijë e 124 në prill, në 1 mijë e 108 në maj dhe përmbylli qershorin në 1 mijë e 92.
Krahasimi vjetor mbetet negativ, edhe pse ritmi i rënies është zbutur paksa nga 16,9% sa ishte në maj.
Rënia e hapjeve shkoi krah për krah me një rritje të mbylljeve: gjatë qershorit u çregjistruan 107 biznese, ndërsa në maj kjo shifër ishte 78.
Si rrjedhojë, bilanci mes ndërmarrjeve të reja dhe atyre të mbyllura zbriti në 985, nga 1 mijë e 30 që kishte qenë muajin paraprak.
Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, përveç 59 regjistrimeve më pak, u shënuan edhe 20 mbyllje shtesë (nga 87 në 107).
Ky bilanc, megjithatë, mat vetëm hyrjet dhe daljet e muajit dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht lëvizjen e përgjithshme të bizneseve aktive në treg.
Po aq domethënëse është pamja sipas sektorëve. Tregtia me shumicë e pakicë (përfshirë riparimin e automjeteve) mbetet dega kryesuese me 242 regjistrime, ose 22,2% të totalit, edhe pse edhe këtu ndihet ngadalësimi: 36 biznese më pak se në maj, kur zinte 25,1% të regjistrimeve.
E ndjekin shërbimet e akomodimit e ushqimit me 124 regjistrime (11,4%), ndërtimtaria me 121 (11,1%) dhe aktivitetet profesionale, shkencore e teknike me 114 (10,4%).
Së bashku, sektorët kryesues të qershorit grumbulluan 601 regjistrime, krahasuar me 628 sa kishin arritur sektorët kryesues të majit (ku vendin e katërt e zinte prodhimi, jo aktivitetet profesionale).
Ndryshimet mes rajoneve janë po aq të dukshme sa ato sektoriale. Në nivel vendi rënia ishte prej 16 bizneve, por disa qendra shënuan rritje: Prishtina kaloi nga 523 në 536 regjistrime, Peja nga 76 në 90, Gjilani nga 86 në 97 dhe Ferizaj nga 110 në 115.
Në anën tjetër, ulje u vunë re në Gjakovë (nga 83 në 60), Prizren (nga 130 në 109) dhe Mitrovicë (nga 100 në 85). Kryeqyteti vazhdon të përqendrojë peshën kryesore të ekonomisë vendase, duke mbuluar 49,1% të gjithë regjistrimeve të qershorit.
Pavarësisht luhatjeve rajonale, struktura e bizneseve sipas madhësisë mbetet pothuajse e pandryshuar, e dominuar plotësisht nga mikro-ndërmarrjet.
Nga 1 092 biznese të regjistruara në qershor, 1 088 kanë nga 0 deri në 9 të punësuar, kurse vetëm 4 hyjnë në kategorinë 10 deri 49 punëtorë. Asnjë ndërmarrje e madhësisë së mesme apo të madhe nuk u regjistrua gjatë muajit.