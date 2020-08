Reja modifikon listën, thërret menjëherë në grumbullim Endri Çekiçin

Kjo pasi kuqezinjtë po hasin probleme të shumta për të pasur në dispozicion dy prej emrave të listës, sulmuesin Florian Kamberi dhe mesfushorin anësor Ermir Lenjani, të cilët nuk lejohen të dalin jashtë Zvicrës nga shteti atje, për shkak të masave anti-Covid.

Në njoftimin e Federatës Shqiptare të Futbollit thuhet se po punohet ngushtësisht me UEFA-n dhe autoritetet zvicerane, që dy futbollistët të mund të udhëtojnë drejt Shqipërisë, por ende nuk ka një vendim përfundimtar.

Gjithashtu në ndeshjen e parë të Shqipërisë në Bjellorusi, në dispozicion të Edi Rejas nuk do të mund të jetë as sulmuesi Armando Broja, i cili është i pezulluar pas një kartoni të marrë me kombëtaren U19 dhe do të përgatitet vetëm për ndeshjen ndaj Lituanisë.

Dyshime ka edhe për gatishmërinë e mbrojtësit të talentuar Marash Kumbulla, i cili vjen pas një dëmtimi që e la jashtë fushave në javët e fundit të kampionatit italian, por vendimin për të do ta marrë stafi mjekësor i Kombëtares Shqiptare.

Kujtojmë që Kombëtarja Shqiptare do të përballet me Bjellorusinë në Minsk, mbrëmjen e 4 shtatorit dhe tre ditë më vonë do të presin Lituaninë në stadiumin “Air Albania” të kryeqytetit./SS/