Reali dëshiron ta transferojë edhe një mbrojtës të Liverpoolit

Ibrahima Konate ka hyrë fuqishëm në planet e Real Madridit për të përforcuar vijën mbrojtëse pas një Kupe Bote për Klube që ngriti shumë dyshime në boshtin qendror të skuadrës.

Mbrojtësi francez i Liverpoolit, kontrata e të cilit skadon vitin e ardhshëm, del si alternativa kryesore që drejtuesit sportivë të Real Madridit po e konsiderojnë për të forcuar njëmbëdhjetëshen startuese.

Ideja në Valdebebas është të gjendet një profil që mund të shoqërojë Dean Huijsen dhe të rrisë nivelin konkurrues të një prapavije që është ekspozuar ndjeshëm javët e fundit.

Në Angli, një largim i mundshëm i përfaqësuesit francez nuk përjashtohet, sidomos nëse vjen një ofertë bindëse nga kryeqyteti spanjoll.

Konate, 26 vjeç, po kalon një fazë pjekurie futbollistike dhe do ta shihte me sy të mirë një ndryshim ambienti që i mundëson të luftojë për të gjitha trofetë me një nga klubet më prestigjioze në planet.

Liverpooli është në dijeni të interesimit të Real Madridit, megjithatë nuk do ta lehtësojë largimin e tij pa një shifër që e kënaq klubin anglez.

Nga ana tjetër, Real Madridi ka nisur tashmë kontaktet me përfaqësuesit e lojtarit dhe vlerëson shumë aftësitë e tij fizike, leximin taktik dhe fleksibilitetin në mbrojtje. Për më tepër, përvoja e tij në futbollin elitar evropian e bën një opsion të besueshëm për të mbuluar një nga pozicionet më të kontestuara të skuadrës aktuale. Me emra të tjerë të përjashtuar ose të paarritshëm ekonomikisht, Konaté ka fituar rëndësi si përparësia absolute.

Tani përfshirja e mbrojtësit francez varet nga mirëkuptimi mes klubeve, megjithatë në Chamartín janë të vendosur të ecin shpejt përpara. Shtabi teknik dëshiron të ketë një qendërmbrojtës që ofron garanci sa më shpejt të jetë e mundur, dhe emri i Konatés është tashmë në krye të listës.