Real Madridi eliminon Manchester Cityn nga Liga e Kampionëve me rezultat 3-1 Real Madridi e ka eliminuar Manchester Cityn nga Liga e Kampionëve qysh në play-off, pasi madrilenët triumfuan me rezultat të përgjithshëm 6-3. Los Blancos janë aktualisht duke fituar me rezultat të përgjithshëm 5-2, ndërsa në “Santiago Bernabeu” pas pjesës së parë është 2-0. Pas vetëm katër minutash lojë, Kylian Mbappe kaloi Real Madridin në epërsi…