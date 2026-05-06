Raportohet se Agim Bahtiri peshkoi pa leje në Ujman, Federata e paralajmëron se mund të merren masa
Agim Bahtiri i Vetëvendosjes, për të gjuajtur peshk në Liqenin e Ujmanit, u afrua buzë liqenit, nga ku pati edhe një porosi për të përcjellë. Nuk tregoi nëse në grep i ra ndonjë peshk, por ajo që dihet është se ish-deputeti, për t’u relaksuar në peshkim, e shkeli ligjin pasi nuk pati leje. Kështu deklaroi…
Lajme
Agim Bahtiri i Vetëvendosjes, për të gjuajtur peshk në Liqenin e Ujmanit, u afrua buzë liqenit, nga ku pati edhe një porosi për të përcjellë.
Nuk tregoi nëse në grep i ra ndonjë peshk, por ajo që dihet është se ish-deputeti, për t’u relaksuar në peshkim, e shkeli ligjin pasi nuk pati leje.
Kështu deklaroi Milaim Vitia, kryetar i Federatës së Peshkatarisë së Kosovës.Ai shtoi se nëse nuk pajiset me të njëjtën, ndaj Agim Bahtirit pritet të merren masa.