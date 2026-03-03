Raportimet e fundit: Kurti i thotë “JO” Vjosa Osmanit, do ta propozoj Glauk Konjufcën për president

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti raportohet në media se i ka thënë “JO” përfundimisht Vjosa Osmanit për presidente. Siç po raportohet në minutat e fundit, Kurti në takim me Abdixhikun e ka propozuar Glauk Konjfucën për president dhe ka refuzuar idenë që Osmani të jetë sërish presidente, transmeton lajmi.net. Deri më tani, nuk ka ndonjë…

03/03/2026 12:22

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti raportohet në media se i ka thënë “JO” përfundimisht Vjosa Osmanit për presidente.

Siç po raportohet në minutat e fundit, Kurti në takim me Abdixhikun e ka propozuar Glauk Konjfucën për president dhe ka refuzuar idenë që Osmani të jetë sërish presidente, transmeton lajmi.net.

Deri më tani, nuk ka ndonjë njoftim zyrtar në lidhje me këtë./lajmi.net/

