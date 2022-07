Raphinha nuk udhëton me ekipin në Australi

Raphinha nuk do të udhëtojë me ekipin e Leeds United në parasezon.

E ardhmja e Raphinhas është larg Leedsit.

Ekipi anglez do të udhëtojë në Australi për të zhvilluar përgatitjet për sezonin e ardhshëm, ndërsa ata kanë konfirmuar se nuk do të jetë me grupin ylli i tyre Raphinha, transmeton lajmi.net.

Ndonse ka ende kontratë me ekipin anglez, sulmuesi brazilian do të largohet.

E ardhmja e tij mund të jetë në Spanjë, te Barcelona, apo në Angli, te Chelsea.

Mbetet të shihet se cili do të jetë vendimi i sulmuesit në lidhje me të ardhmen e tij./Lajmi.net/