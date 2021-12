Rangnick për Pogban: Nëse një lojtar nuk dëshiron të luajë për një klub si United, e pakuptimtë ta bindësh të ndryshojë mendje

E ardhmja e mesfushorit është edhe një herë temë e spekulimeve intensive, me Pogba-n jashtë kontratës verën e ardhshme.

Rangnick tha se Pogba do të kthehej në Britani nga Dubai të premten, ku ai ndërmori një program rehabilitimi në mot të ngrohtë për t’u rikuperuar nga një dëmtim i kofshës i pësuar gjatë detyrës ndërkombëtare me Francën në nëntor.

Trajneri i përkohshëm i United parashikon se do të duhen edhe dy javë të tjera derisa Pogba të mund të kthehet në stërvitjet e ekipit të parë dhe më pas edhe dy javë të tjera për të arritur nivelin e kërkuar të intensitetit për të luajtur në sistemin e tij të United.

Rangnick foli me fituesin e Kupës së Botës në telefon të martën dhe shpreson ta takojë personalisht të dielën, një ditë pas ndeshjes së radhës të United në Premier Ligë kundër Norwich.

63-vjeçari tha se mezi pret të punojë me Pogba-n, por tha se nuk ishte detyra e tij – as e askujt tjetër në klub – të bindë ndonjë lojtar për meritat e qëndrimit në United.

“Lojtarët duhet të duan të qëndrojnë dhe të luajnë për klubin,” tha Rangnick.

“Për një klub të madh si Manchester United, nëse një lojtar nuk dëshiron të luajë për një klub si Manchester United, edhe në planin afatgjatë, nuk mendoj se ka kuptim ta bindësh atë të ndryshojë mendje.

“Ky është një klub kaq masiv [me] mbështetje kaq fantastike, nuk mendoj se dikush në klub duhet të përpiqet ta bindë lojtarin të qëndrojë.

“Por nga ana tjetër, le të presim dhe të shohim. Unë kam folur me të për 15 minuta në telefon disa ditë më parë. Le ta bëjmë atë të kthehet, të bëhet plotësisht në formë, të stërvitet me ekipin dhe më pas do të shohim se ku do të qëndrim [dhe] si është zhvilluar ekipi deri atëherë.

“Ai mund të jetë një lojtar i rëndësishëm, unë jam plotësisht i vetëdijshëm për këtë, por kjo është e vërtetë për të gjithë lojtarët e tjerë që kemi.

“Unë nuk jam trajneri i Paul Pogba vetëm pasi ai të jetë plotësisht në formë, unë jam gjithashtu trajner i të gjithë lojtarëve të tjerë dhe ambicia ime është t’i bëj ata më të mirë, të zhvilloj secilin lojtar individual, dhe kjo është e mundur vetëm duke përmirësuar performancën e të gjithë ekipit”, ka deklaruar Rangnick. /Lajmi.net/