Ramiz Lladrovci pret që kryesia e PDK të votojë pro kthimit të Fatmir Limajt
Kreu i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, është përfshirë në debatin e fundit rreth përfshirjes së Fatmir Limajt në listën e PDK’së për zgjedhjet e 7 qershorit.
Lladrovci ka thënë se pret lajme të mira nga Kryesia e PDK, duke thënë se argumenti se Limaj “na ka sharë” duhet analizuar meqë sipas Lladrovcit as nga PDK nuk ia kanë lënë keq.
Lladrovci në fund ka thënë se një yll më shumë nuk ua zbeh ndriqimin yjeve që tashmë po shkëlqejnë.
Pres lajm të mirë nga Kryesia e PDK-së e cila nuk do ta përsëris gabimin me votim për Fatmirin.
Një nga “argumentet” negative se Fatmiri na paska sha, do parë në realisht, as na nuk e kemi kursye.
Qielli është plotë yje, një yll ma shumë, nuk ia zbeh ndriçimin yjeve që po shkëlqejnë!”, ka shkruar Lladrovci.