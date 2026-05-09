Costa për Kosovën: Anëtarja e ardhshme e BE-së
“Të dashur qytetarë të Kosovës, sot po ju drejtohem si anëtarë të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Në ditën e Evropës ne festojmë projektin tonë të përbashkët evropian, kur anëtarët tanë themelues zgjodhën unitetin mbi ndarjen dhe bashkëpunimin mbi konfliktin”, tha Costa.
“Ata vendosën të ndërtojnë një të ardhme paqeje, lirie dhe prosperiteti mbi hirin e Luftës së Dytë Botërore. Ne besojmë se e ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian. Po bëhet shumë punë për ta bërë këtë realitet”.
Costa u bëri thirrje kosovarëve që të vazhdojnë së punuari në këtë drejtim.
“Ju keni të njëjtin destinacion si pjesa tjetër e rajonit – Bashkimin Evropian. Vazhdoni të punoni që kjo të bëhet realitet”.
“Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët evropiane. Rroftë Evropa”.