Haxhiu mirëpret marrëveshjen VV-LDK për Presidentin: Me rëndësi që ky proces të përmbyllet në Kuvend siç kërkon interesi i Republikës
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu ka shkruar pasi VV dhe LDK kanë propozuar Bekim Sejdiun për President të Kosovës. Ajo e ka mirëpritur marrëveshjen e arritur sot mes këtyre dy partive. “Dakordimi i sotëm është një hap shumë i rëndësishëm drejt tejkalimit të ngërçit dhe funksionalizimit të plotë të institucioneve.Tani është me rëndësi…
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Ushtruesja e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu ka shkruar pasi VV dhe LDK kanë propozuar Bekim Sejdiun për President të Kosovës.
Ajo e ka mirëpritur marrëveshjen e arritur sot mes këtyre dy partive.
“Dakordimi i sotëm është një hap shumë i rëndësishëm drejt tejkalimit të ngërçit dhe funksionalizimit të plotë të institucioneve.Tani është me rëndësi që ky proces të përmbyllet në Kuvend, me përgjegjësinë që kërkon momenti dhe interesi i Republikës”, ka shtuar Haxhiu. /Lajmi.net/
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