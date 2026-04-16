Qerimaj e zbulon për herë të parë: Shkëlzeni ia hoqi kokën me thikë ushtarit serb para rënies heroike
Sot u shënua 27-vjetori i rënies heroike të dëshmorëve të kombit: Shkëlzen Haradinaj, Fatmir Nimanaj, Luan Nimanaj dhe Hasim Halilaj. Luftëtari Haki Qerimaj dha detaje ekskluzive lidhur me këtë betejë për “GazetaDemos”. Ai tregoi se si Shkëlzen Haradinaj ia kishte prerë me thikë kokën ushtarit serb para rënies heroike, pasi që i ishte harxhuar armatimi.…
Sot u shënua 27-vjetori i rënies heroike të dëshmorëve të kombit: Shkëlzen Haradinaj, Fatmir Nimanaj, Luan Nimanaj dhe Hasim Halilaj.
Luftëtari Haki Qerimaj dha detaje ekskluzive lidhur me këtë betejë për “GazetaDemos”.
Ai tregoi se si Shkëlzen Haradinaj ia kishte prerë me thikë kokën ushtarit serb para rënies heroike, pasi që i ishte harxhuar armatimi.
“Kur u kap Fatmiri fyt më fyt me shkain, ishte i plagosur në këmbë, ndërsa shkau i paplagosur donte ta kapte dhe ta çonte poshtë. E ka pa Shkëlzeni prej kësaj ane’, pastaj me kondak i ra në kokë shkaut dhe ai ra në tokë. Siç tregonte Luani, menjëherë shkau u rrëzua në tokë, ndërsa me thikë ia hoqi kokën ushtarit serb.”
“Shkëlzeni kishte lënë amanet: ‘Nëse vritem dhe nuk mundeni të ma tërhiqni trupin, këtë alltinë të Luan Haradinajt ma merrni, sepse e kam të shenjtë, e kam të vëllait’”, tha tutje Haki Qerimaj.