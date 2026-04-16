Kuvendi mban të premtën seancë plenare, në rend dite projektligji për konfiskimin e pasurisë dhe dërgimi i FSK-së në Gaza

16/04/2026 22:46

Kuvendi i Kosovës do të mbajë nesër seancë plenare, me fillim nga ora 10:00, në sallën e seancave.

Sipas rendit të ditës, deputetët fillimisht do të shqyrtojnë miratimin e procesverbalit nga seanca e kaluar, për të vazhduar më pas me deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare, transmeton lajmi.net.

Në mesin e pikave kryesore të kësaj seance është shqyrtimi i parë i Projektligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.

Po ashtu, në rend dite është edhe shqyrtimi i vendimit të Qeverisë së Kosovës për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza.

Deputetët pritet të diskutojnë edhe përzgjedhjen e dy kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

Seanca pritet të nisë në orën 10:00./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 16, 2026

Dëmtimi i gypit në Shkabaj shkakton reduktime të ujit në Fushë...

April 16, 2026

Arrestohet një person në Vushtrri për posedim të narkotikëve, kapet me...

April 16, 2026

“Gishtin fute…” – Grida Duma përplaset keq me Alfred Lelën e...

April 16, 2026

Kryeministri i Libanit: Armëpushimi ishte ‘qëllimi kryesor’ i bisedimeve të së...

April 16, 2026

Trump njofton armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, paralajmëron bisedime historike...

April 16, 2026

Gjykata vendos për të akuzuarin që e kërcënoi Alaudin Hamitin –...

Lajme të fundit

Braga bën përmbysje spektakolare ndaj Betisit dhe siguron...

Dëmtimi i gypit në Shkabaj shkakton reduktime të...

Arrestohet një person në Vushtrri për posedim të...

“Gishtin fute…” – Grida Duma përplaset keq me...