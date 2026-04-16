Dëmtimi i gypit në Shkabaj shkakton reduktime të ujit në Fushë Kosovë, Obiliq dhe pjesë të Prishtinës

16/04/2026 23:09

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a ka njoftuar se si pasojë e një rrëshqitjeje të dheut në Shkabaj, është dëmtuar gypi kryesor furnizues i ITU Shkabaj.

Sipas njoftimit, për shkak të këtij dëmtimi priten reduktime në furnizimin me ujë në Fushë Kosovë, Obiliq dhe lagjen Emshir. Ndikime në furnizim mund të ketë edhe në pjesë të tjera të qytetit të Prishtinës.

Ekipet teknike të kompanisë ndodhen në terren dhe janë duke punuar për sanimin e problemit, ndërsa për orarin e reduktimeve do të njoftohet në vazhdim, theksohet në njoftim.

Njoftimi i plotë:

