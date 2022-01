Qepa në mbrëmje: Ushqimet që ju japin ereksion super të fuqishëm

Nëse frikësoheni që në mbrëmje nuk do të merrni notë pozitive në shtrat, në vend që të hiqni dorë, provoni njëherë me këta artikuj ushqimorë.

Ata që i kanë provuar, garantojnë se do të keni sukses, transmeton lajmi.net.

Guacat

Janë plot minerale zinku dhe vitaminë B6, të cilat kanë rëndësi vitale për tajitje të testosteroneve, andaj vetvetiu edhe për ereksion më të mirë.

Kafeja

Kafeina përmirëson metabolizmin, shpejton qarkullimin e gjakut, përmirëson qëndrueshmërinë. Thjesht, ju jep energjinë e nevojshme për aksione dashurie në shtrat.

Speci djegës

Kur fytyra juaj të skuqet pas konsumimit të djegësit, enët e gjakut zgjerohen në saje të specave djegës. Dhe jo vetëm enët tuaja të gjakut të fytyrës suaj, por edhe kapilaret më të imëta të penisit tuaj.

Banania

Meshkujt me ereksion të fortë kanë zemër të shëndoshë. Prandaj, hani banane për shkak se kanë kalium, i cili është i mirë për zemrën dhe për qarkullimin e gjakut. Nëse nuk ju pëlqejnë bananet, dozën tuaj të kaliumit mund ta merrni nga portokajtë apo patatet të pjekura me lëvore.

Vera

Vera, më e mirë është e kuqja, paraqet burimin e shkëlqyeshëm të antioksidantit rezveratrol, i cili ndihmon zgjerimin e enëve të gjakut. Veprimi është mu sikur nga viagra. Megjithatë, kufizojeni në një deri në dy gota verë.

Qepa

Fitokemikalia alicinë në qepë dhe në hudhër rrallon gjakun dhe përmirëson qarkullimin, andaj vetvetiu edhe forcon ereksionin. Aromën e rëndë të qepës do të do ta eliminoni me bonbone pepermint apo duke përtypur fletë majdanozi, mirëpo zgjidhja më e mirë është që edhe partneren tuaj ta bindni që të hajë qepë. /Lajmi.net/