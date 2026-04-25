“Qava 40 minuta, nuk doja djalë” – Fifi tregon si e përjetoi zbulimin e gjinisë së Theos

Këngëtarja e njohur, Fifi, ka ndarë së fundmi një rrëfim mjaft personal që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale. E ftuar në podcastin "Mam" të moderatores Orinda Huta, ajo ka folur pa doreza për rrugëtimin e saj drejt mëmësisë, pritshmëritë dhe emocionet e forta të shtatzënisë.

ShowBiz

25/04/2026 15:22

Këngëtarja e njohur, Fifi, ka ndarë së fundmi një rrëfim mjaft personal që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale.

E ftuar në podcastin “Mam” të moderatores Orinda Huta, ajo ka folur pa doreza për rrugëtimin e saj drejt mëmësisë, pritshmëritë dhe emocionet e forta të shtatzënisë.

Gjatë bisedës, Fifi zbuloi një moment të veçantë: reagimin e saj të parë, kur mësoi se ishte në pritje të një djali, pasi dëshira e saj më e madhe ishte të bëhej nënë e një vajze.

Fifi tregoi se lajmin e rëndësishëm e kishte marrë gjatë një udhëtimi në Shtetet e Bashkuara, dhe reagimi i saj ishte i menjëhershëm. “Kam qenë duke fluturuar prej Boston në New York dhe më erdhi njoftimi. Ma dërgoi gjinekologia dhe unë i thashë: ‘Të lutem mos më trego që është çun’, dhe ajo më tha: ‘Zemra është çun’. Kam qarë 40 minuta në aeroport, e doja gocë,” u shpreh ajo.

Këngëtarja shpjegoi më tej arsyet e saj të thella, të cilat lidheshin jo vetëm me dëshirën e saj personale pasi ka një dobësi të veçantë për vajzat, por edhe me partnerin e saj, Adisin. Duke qenë se Adisi ka tashmë një djalë nga një marrëdhënie e mëparshme, Fifi dëshironte që ai të përjetonte ndjesinë e të qenit baba i një vajze për herë të parë pikërisht me të.

Pavarësisht atij momenti të parë të zhgënjimit tërësisht të sinqertë dhe njerëzor, këngëtarja theksoi se gjithçka mori një kuptim tjetër me ardhjen në jetë të djalit. Ajo pranoi se ndonëse e kishte imagjinuar ndryshe këtë rrugëtim, lindja e fëmijës dhe përjetimi real i mëmësisë fshinë çdo lloj mërzitjeje, duke i lënë vendin vetëm dashurisë së pakushtëzuar për të birin.

