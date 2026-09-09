Pyetet se çfarë do të ndërronte në Prishtinë vetëm një gjë, Përparim Rama: Albin Kurtin
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka deklaruar se do ta ndryshonte Albin Kurtin, nëse do të kishte mundësi të ndryshonte vetëm një gjë. “Veç një sen a, me e ndrru një sen, Albin Kurtin e kisha ndërru”, ka thënë Rama. Deklarata e tij vjen në një kohë të përplasjeve të vazhdueshme politike mes pushtetit qendror dhe atij lokal./Lajmi.net/
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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka deklaruar se do ta ndryshonte Albin Kurtin, nëse do të kishte mundësi të ndryshonte vetëm një gjë.
“Veç një sen a, me e ndrru një sen, Albin Kurtin e kisha ndërru”, ka thënë Rama.
Deklarata e tij vjen në një kohë të përplasjeve të vazhdueshme politike mes pushtetit qendror dhe atij lokal./Lajmi.net/