Pyetet se çfarë do të ndërronte në Prishtinë vetëm një gjë, Përparim Rama: Albin Kurtin

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka deklaruar se do ta ndryshonte Albin Kurtin, nëse do të kishte mundësi të ndryshonte vetëm një gjë. “Veç një sen a, me e ndrru një sen, Albin Kurtin e kisha ndërru”, ka thënë Rama. Deklarata e tij vjen në një kohë të përplasjeve të vazhdueshme politike mes pushtetit qendror dhe atij lokal./Lajmi.net/

Lajme

09/09/2026 17:04

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka deklaruar se do ta ndryshonte Albin Kurtin, nëse do të kishte mundësi të ndryshonte vetëm një gjë.

“Veç një sen a, me e ndrru një sen, Albin Kurtin e kisha ndërru”, ka thënë Rama.

Deklarata e tij vjen në një kohë të përplasjeve të vazhdueshme politike mes pushtetit qendror dhe atij lokal./Lajmi.net/

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