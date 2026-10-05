Pyetet nëse votohet presidenti para miratimit në lexim të dytë i ligjit për Specialen, Hamza: Këto janë çështje të ndara
Kryetari i PDK-së Bedri Hamza, ka deklaruar se Ligji për Specialen dhe presidenti janë çështje të ndara. “Nuk është ligji çështje e marrëveshjeve tjera politike, për pozita”, deklaroi Hamza para mediave. Ai tha se me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, mund të ketë takime, por se çështjet janë të ndara. Një takim mes tyre është…
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Kryetari i PDK-së Bedri Hamza, ka deklaruar se Ligji për Specialen dhe presidenti janë çështje të ndara.
“Nuk është ligji çështje e marrëveshjeve tjera politike, për pozita”, deklaroi Hamza para mediave.
Ai tha se me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, mund të ketë takime, por se çështjet janë të ndara.
Një takim mes tyre është paralajmëruar pas orës 12:00.
Mbetet të shihet në rast se do të ketë marrëveshje mes palëve për presidentin.