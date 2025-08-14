Punëtorët e RTK-së pa paga tash e dy javë, zëdhënësi i Qeverisë “sulmon” AGK-në dhe opozitën
Zëdhënësi i Qeverisë, Përparim Kryeziu, duket se i konsideron analfabetë gazetarët e RTK-së. Ai përmes një reagimi, për mosekzekutimin e pagave në RTK, ka thënë disa të pavërteta.
Ai insiston se s’ka rrugë ligjore për alokimin e mjeteve, që 700 punëtorë t’i marin pagat, përçka punojnë, duke dërdëlitë për rrugën e rregullt. Por, Kryeziu (s)’e di se, kur një veprim nuk shkon kundër askujt, ai nuk mund të apelohet, ankimohet, rrjedhimisht është i ligjshëm. Tjetra, ka precedent në Kosovë kur në një situatë të ngjashme është bërë zgjidhja, sepse dëmi që shkaktohet nga mos alokimi i mjeteve është shumëfish më i madh se sa preteksti për ‘rrugë të rregullt ligjore’. Shtetet serioze, kanë qindra-mijëra situate të tilla, e dalje nga to, pikërisht bazauar në këto rregulla juridike.
Gënjeshtra tjetër e Kryeziut, sa për ta zgjatuar gënjeshtrën e paritsë Vetevendosje, ka të bëjë me atë se ai vazhdon e insiston se opozita s’po voton për konstituimin e Kuvendit, anipse me vendim të Gjykatës Kushtetuese, institucionit kryesor në vend, tashmë është e qartë se z.Dehari nuk ka ofruar kushte ligjore dhe kushtetuese për votim, pasi duke shkelur Kushtetutën ka ndryshuar rendin e ditës, në shpërputhje me marrëveshjen e partive politike në takimin e prillit me ish-kryetarin Konjufca.
Lexojeni postimin e tij:
Me reagimin e sotëm AGK po dëshmon që për ta akuzuar qeverinë është në gjendje të deformojë ligjin e të keqinformojë publikun.
RTK është institucion i themeluar nga Kuvendi, i raporton atij dhe Kuvendi është përgjegjës për sigurimin e financimit adekuat. Kuvend nuk kemi sepse partitë opozitare nuk kanë votuar deri më tash për konstituimin e tij. Për të transferuar në llogari bankare mjetet që janë të ndara për RTK-në, siç po bënë thirrje AGK, duhet vendim nga Komisioni Parlamentar për Buxhet i Kuvendit, siç parasheh Neni 11, paragrafi 11 i Ligjit për Ndarjet Buxhetore. Pa një vendim të këtij komisioni nuk është i mundur transferimi i mjeteve. Andaj është absurde që zgjidhja për situatën në RTK të kërkohet përmes rrugëve e mënyrave joligjore, e edhe më shumë absurde është që kjo mënyrë e të vepruarit t’i kërkohet qeverisë.