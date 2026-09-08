Publikohet lista e kandidatëve për intervistë për drejtor të bordit të “Infrakos”

Zyra e Kryeministrit ka publikuar listën e ngushtë të kandidatëve që kanë kaluar në fazën e intervistimit për pozitën e drejtorit të bordit të Infrakos Sh.A. Në garë për këtë pozitë kanë mbetur 35 kandidatë, të cilët do t’i nënshtrohen intervistës me gojë si pjesë e procesit të përzgjedhjes, raporton lajmi.net Lista e kandidatëve është…

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08/09/2026 10:00

Zyra e Kryeministrit ka publikuar listën e ngushtë të kandidatëve që kanë kaluar në fazën e intervistimit për pozitën e drejtorit të bordit të Infrakos Sh.A.

Në garë për këtë pozitë kanë mbetur 35 kandidatë, të cilët do t’i nënshtrohen intervistës me gojë si pjesë e procesit të përzgjedhjes, raporton lajmi.net

Lista e kandidatëve është kjo:

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