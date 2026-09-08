Publikohet lista e kandidatëve për intervistë për drejtor të bordit të “Infrakos”
Zyra e Kryeministrit ka publikuar listën e ngushtë të kandidatëve që kanë kaluar në fazën e intervistimit për pozitën e drejtorit të bordit të Infrakos Sh.A. Në garë për këtë pozitë kanë mbetur 35 kandidatë, të cilët do t’i nënshtrohen intervistës me gojë si pjesë e procesit të përzgjedhjes, raporton lajmi.net Lista e kandidatëve është…
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Zyra e Kryeministrit ka publikuar listën e ngushtë të kandidatëve që kanë kaluar në fazën e intervistimit për pozitën e drejtorit të bordit të Infrakos Sh.A.
Në garë për këtë pozitë kanë mbetur 35 kandidatë, të cilët do t’i nënshtrohen intervistës me gojë si pjesë e procesit të përzgjedhjes, raporton lajmi.net
Lista e kandidatëve është kjo: