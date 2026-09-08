Komuna e Drenasit njofton për subvencionimin e nënave lehona me nga 100 euro
Komuna e Drenasit, përmes Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, ka njoftuar qytetarët për procedurat e aplikimit për subvencionimin e nënave lehona. Sipas njoftimit, nënat lehona kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për përfitimin e subvencionit në vlerë prej 100 euro për secilën lindje, brenda afatit prej një viti nga data e lindjes së fëmijës.…
Lajme
Komuna e Drenasit, përmes Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, ka njoftuar qytetarët për procedurat e aplikimit për subvencionimin e nënave lehona.
Sipas njoftimit, nënat lehona kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë për përfitimin e subvencionit në vlerë prej 100 euro për secilën lindje, brenda afatit prej një viti nga data e lindjes së fëmijës.
Për aplikim kërkohen formulari i aplikimit, dokumentet e identifikimit të të dy prindërve, ekstrakti i të porsalindurit, fletëlëshimi nga institucioni shëndetësor ose kartela e të porsalindurit, certifikata e bashkësisë familjare, si dhe konfirmimi i regjistrimit si përfitues në SIMFK përmes platformës e-Kosova.
Komuna ka bërë të ditur se aplikimet me dokumentacion të pakompletuar do të refuzohen, ndërsa formulari i aplikimit plotësohet në sportelet nr. 9 dhe 10.