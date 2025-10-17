PSG rrëmben vetëm një pikë, Strasbourg shkakton drithërim në Paris!

PSG është ndalur me barazim 3-3 ndaj Strasbourgut në ndeshjen e javës së tetë të Ligue 1, që u zhvillua në “Parc des Princes”. Parizienët kaluan herët në epërsi me golin e Bradley Barcolas në minutën e 6-të, por mysafirët përmbysën rezultatin me golat e Joaquin Panichellit (26’) dhe Diego Moreirës (41’), transmeton lajmi.net. Në…

Sport

17/10/2025 23:09

PSG është ndalur me barazim 3-3 ndaj Strasbourgut në ndeshjen e javës së tetë të Ligue 1, që u zhvillua në “Parc des Princes”.

Parizienët kaluan herët në epërsi me golin e Bradley Barcolas në minutën e 6-të, por mysafirët përmbysën rezultatin me golat e Joaquin Panichellit (26’) dhe Diego Moreirës (41’), transmeton lajmi.net.

Në fillim të pjesës së dytë, Panichelli realizoi golin e tij të dytë, duke e çuar rezultatin në 3-1, ndërsa PSG reagoi me penalltinë e Goncalo Ramos (58’) dhe golin e barazimit nga Senny Mayulu (79’).

Pas këtij barazimi, PSG mbetet në krye të renditjes me 17 pikë, një më shumë se Strasbourg që ndjek në vendin e dytë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2025

Kosova bën bujë – radhitet shtatë pozita më lartë në FIFA

October 17, 2025

Ekzekutohet pranë banesës presidenti i ekipit të futbollit në Qipro

October 17, 2025

Franco Foda nënshkruan edhe për dy vjet tjera me Kosovën

October 17, 2025

Mbi një milion bileta të shitura për Kupën e Botës 2026, njofton FIFA

October 16, 2025

Infantino: Sot askush s’dëshiron të luajë kundër Kosovës sepse frikësohen se...

October 16, 2025

Foda i hapur për të zgjatur qëndrimin në krye të Kosovës

Lajme të fundit

Moti për të shtunën

Gjykata pezullon projektin e Aeroportit të Vlorës, Behgjet...

Protesta në Tiranë “pushton” mediat botërore

Më në fund, Vesa publikon momentin krah Mirlindit