Protestuesit vendosin rrethoja të hekurta, nuk lejohet asnjë deputet të largohet nga Kuvendi
Ka përfunduar seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës. Me gjithsej 22 pika të rendit të ditës kjo seancë ka përfunduar. Pas kësaj, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë lëshuar sallën. Por pavarësisht se nga salla u larguan ata nga VV, LDK tani në sallë po vazhdojnë të qëndrojnë deputetët e PDK-së dhe nga Aleanca.…
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Ka përfunduar seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës.
Me gjithsej 22 pika të rendit të ditës kjo seancë ka përfunduar.
Pas kësaj, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë lëshuar sallën.
Por pavarësisht se nga salla u larguan ata nga VV, LDK tani në sallë po vazhdojnë të qëndrojnë deputetët e PDK-së dhe nga Aleanca.
E protestuesit jashtë institucioneve kanë vendosur edhe disa rrethoja të hekurta jashtë Kuvendit, në mënyrë që të mos i lënë të dalin deputetët e legjislaturës së 11-të.
Protestuesit kanë bërë thirrje që të mos lejohet largimi i deputetëve nga asnjë dalje e Kuvendit të Kosovës.
Pa u votuar në lexim të dytë Ligji për Specialen, të njëjtit nuk duan të lejojnë t’i lënë të largohen deputetët./Lajmi.net/