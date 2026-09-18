Protestuesit nisen drejt zyrave të EULEX-it
Pas përfundimit të protestës në shesh, protestuesit janë nisur sërish në drejtim të zyrave të EULEX-it. Me flamuj në duar dhe duke kënduar këngë, ata kanë vijuar marshimin në mënyrë të organizuar drejt selisë së misionit evropian në Kosovë. Marshimi vjen pas përfundimit të tubimit në shesh, ku protestuesit shprehën qëndrimet e tyre përmes parullave…
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Pas përfundimit të protestës në shesh, protestuesit janë nisur sërish në drejtim të zyrave të EULEX-it.
Me flamuj në duar dhe duke kënduar këngë, ata kanë vijuar marshimin në mënyrë të organizuar drejt selisë së misionit evropian në Kosovë.
Marshimi vjen pas përfundimit të tubimit në shesh, ku protestuesit shprehën qëndrimet e tyre përmes parullave dhe thirrjeve të ndryshme.