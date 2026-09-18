Williams: Thaçi ishte figurë e rëndësishme politike – Prokuroria nuk arriti të dëshmojë krimet kundër njerëzimit në rastin katërshes së UÇK-së
Paul Williams, dëshmitari i dytë nga radhët e mbrojtjes së ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në Dhomat e Specializuara në Hagë, ka reaguar lidhur me aktgjykimin e shkallës së parë dhe dënimet e shqiptuara ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së. Williams është jurist amerikan, i cili në vitin 1999 ka shërbyer si këshilltar ligjor i delegacionit…
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Paul Williams, dëshmitari i dytë nga radhët e mbrojtjes së ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në Dhomat e Specializuara në Hagë, ka reaguar lidhur me aktgjykimin e shkallës së parë dhe dënimet e shqiptuara ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.
Williams është jurist amerikan, i cili në vitin 1999 ka shërbyer si këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambuje.
Në një prononcim për Lajmi.net lidhur me aktgjykimin, Paul Williams ka thënë se është “thellësisht i zhgënjyer”, duke theksuar se ka dëshmuar në mbrojtje dhe se dëshmia e tij ndikon në këndvështrimin e tij për rastin.
“Jam thellësisht i zhgënjyer nga aktgjykimi. Kam dëshmuar në mbrojtje, prandaj dua të jem transparent lidhur me këndvështrimin tim. Sipas mendimit tim, Trupi Gjykues ka përdorur një teori jashtëzakonisht të gjerë të përgjegjësisë penale kolektive dhe e ka përdorur atë për të kapërcyer boshllëqe të konsiderueshme ndërmjet krimeve të kryera në terren dhe përgjegjësisë individuale të katër figurave të larta politike dhe ushtarake.”
Williams është ndalur edhe te dënimet e shqiptuara ndaj Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit, duke thënë se shqetësimi i tij kryesor nuk lidhet me kohëzgjatjen e dënimeve, por me arsyetimin juridik që ka çuar deri te to.
“Dënimet janë të rënda: 25 vjet për Hashim Thaçin dhe Jakup Krasniqin, 18 vjet për Kadri Veselin dhe 13 vjet për Rexhep Selimin. Por shqetësimi im kryesor nuk është numri i viteve. Është arsyetimi juridik që e çon Dhomën deri te këto dënime. Drejtësia penale ndërkombëtare synon individualizimin e fajësisë. Ajo nuk duhet të shndërrohet në një mekanizëm përmes të cilit pozita drejtuese, retorika politike, përkatësia institucionale dhe njohuria për krimet grumbullohen gradualisht si zëvendësim për provat se një individ ka qenë pjesë e një marrëveshjeje për një qëllim kriminal”, tha Willimas për lajmi.net
Williams ka vënë në dukje edhe faktin se Trupi Gjykues ka rrëzuar akuzat për krime kundër njerëzimit, duke e cilësuar këtë si një kufizim të rëndësishëm të teorisë së prokurorisë.
“Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se Trupi Gjykues i hodhi poshtë të gjitha akuzat për krime kundër njerëzimit, pasi prokuroria nuk arriti të dëshmonte përtej dyshimit të arsyeshëm ekzistencën e një sulmi të drejtuar kundër një popullsie civile. Kjo nuk është një pjesë e parëndësishme e çështjes së prokurorisë që thjesht u rrëzua; është një kufizim i rëndësishëm i narrativës së paraqitur nga prokuroria.”
Duke folur për përvojën e tij në Rambuje, Williams ka thënë se konstatimet e Trupit Gjykues lidhur me rolin dhe autoritetin e Thaçit dhe udhëheqjes së UÇK-së nuk përputhen plotësisht me atë që ai kishte parë gjatë negociatave të vitit 1999.
“Jo. Ato nuk përputhen plotësisht me atë që kam vërejtur personalisht në Rambuje.”
Ai ka përshkruar UÇK-në si një lëvizje të fragmentuar, duke theksuar se roli i rëndësishëm politik i Thaçit nuk nënkuptonte domosdoshmërisht kontroll efektiv apo autoritet komandues.
“Ajo që unë përjetova nuk ishte një organizatë e strukturuar në mënyrë të ngushtë hierarkike, në të cilën Hashim Thaçi thjesht jepte udhëzime dhe UÇK-ja i zbatonte ato në mënyrë të besueshme. Ajo që hasa ishte një lëvizje e fragmentuar, me personalitete, grupe interesi, komandantë dhe qendra të ndryshme ndikimi. Thaçi ishte padyshim një figurë e rëndësishme politike, por rëndësia nuk është e njëjtë me kontrollin efektiv dhe rëndësia politike nuk duhet të shndërrohet në mënyrë retroaktive në autoritet komandues.”
Sipas tij, kjo çështje është veçanërisht e rëndësishme kur një lëvizje kryengritëse analizohet dekada pas ngjarjeve.
“Ky dallim është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Një nga rreziqet gjatë rindërtimit të një lëvizjeje kryengritëse dekada më vonë është imponimi ndaj saj i koherencës organizative të një shteti ose ushtrie konvencionale, të cilën ajo mund të mos e ketë pasur në atë kohë.”
Williams ka shtuar se dëshmia e tij është e bazuar në atë që ka vërejtur personalisht dhe se nuk pretendon të ketë njohuri për gjithçka që ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë.
“Dëshmia ime lidhej me atë që kam vërejtur personalisht dhe nuk do të pretendoja se Rambujeja më jep njohuri për gjithçka që ka ndodhur në të gjithë Kosovën. Por ajo që kam parë drejtpërdrejt më bën veçanërisht të kujdesshëm ndaj përfundimeve gjithëpërfshirëse lidhur me autoritetin dhe kontrollin e centralizuar.”
Juristi amerikan ka shprehur gjithashtu kritika për mënyrën se si është trajtuar në aktgjykim doktrina e ndërmarrjes së përbashkët kriminale, duke thënë se zbatimi i gjerë i saj mund të mjegullojë kufirin mes përgjegjësisë individuale dhe fajësisë për shkak të përkatësisë.
“Këtu e kam vështirësinë më të madhe me aktgjykimin. Ndërmarrja e përbashkët kriminale ka qenë gjithmonë një nga doktrinat më të diskutueshme në të drejtën penale ndërkombëtare, pikërisht sepse, nëse zbatohet në mënyrë të gjerë, mund të mjegullojë kufirin ndërmjet përgjegjësisë penale individuale dhe fajësisë për shkak të përkatësisë”, u shpreh Williams.
Williams ka theksuar se pyetja kryesore, sipas tij, është nëse provat dëshmojnë përtej dyshimit të arsyeshëm se secili prej të akuzuarve e ka ndarë qëllimin e pretenduar kriminal.
“Por pyetja kritike juridike është ndryshe: a dëshmojnë këto prova përtej dyshimit të arsyeshëm se secili i pandehur, në mënyrë individuale, e ka ndarë qëllimin e pretenduar kriminal? Anëtarësimi në udhëheqjen e UÇK-së nuk është i mjaftueshëm. Mbështetja për pavarësinë e Kosovës sigurisht që nuk është e mjaftueshme. Njohuria se janë kryer krime nuk është automatikisht e mjaftueshme. Madje as dështimi për t’i parandaluar krimet nuk përbën, pa elemente të tjera, dëshmi për një marrëveshje për një plan të përbashkët kriminal”, tha ai.
Sipas Williamsit, e drejta penale ndërkombëtare duhet të fokusohet te lidhja e qartë ndërmjet veprimeve dhe qëllimit të individit dhe krimit për të cilin ai akuzohet.
“E drejta penale ndërkombëtare është në pikën e saj më të fortë kur kalon nga krimi te i akuzuari përmes një zinxhiri të qartë të veprimeve dhe qëllimit individual. Ajo bëhet më e cenueshme kur një teori e gjerë e qëllimit kolektiv bart një pjesë tepër të madhe të kësaj barre.”
Duke folur për procesin e apelit, Williams ka identifikuar disa çështje që, sipas tij, duhet të shqyrtohen me vëmendje.
“Do t’i vëzhgoja veçanërisht katër çështje: përkufizimin dhe dëshmimin e qëllimit të përbashkët kriminal të pretenduar; provat që vërtetojnë se secili i akuzuar e ka pasur në të vërtetë qëllimin e kërkuar kriminal; nëse Trupi Gjykues ka bërë dallimin e duhur ndërmjet udhëheqjes politike dhe ushtarake dhe pjesëmarrjes në një ndërmarrje kriminale; si dhe nëse përfundimet e nxjerra nga provat rrethanore kanë qenë të vetmet përfundime të arsyeshme që mund të nxirreshin përtej dyshimit të arsyeshëm”, tregoi juristi amerikan.
Ai ka ngritur pikëpyetje edhe për shtrirjen e përgjegjësisë së atribuar liderëve përmes ndërmarrjes së përbashkët kriminale.
“Gjithashtu, pres që vëmendje të konsiderueshme t’i kushtohet shtrirjes së jashtëzakonshme të teorisë faktike. Trupi Gjykues konstatoi përgjegjësi për ndalim arbitrar që përfshinte 385 persona, torturë ndaj 303 personave dhe vrasje të 96 personave. Kur përgjegjësia për krime të një shtrirjeje të tillë gjeografike dhe numerike u atribuohet udhëheqësve të lartë përmes ndërmarrjes së përbashkët kriminale, shqyrtimi në apel i lidhjes provuese ndërmjet të akuzuarve individualë dhe krimeve bëhet veçanërisht i rëndësishëm.”
Williams ka vënë në dukje edhe atë që e konsideron si një “tension” brenda vetë aktgjykimit, duke iu referuar rrëzimit të akuzave për krime kundër njerëzimit dhe pranimit të teorisë së gjerë për qëllimin e përbashkët kriminal për krimet e luftës.
“Dhe ekziston një tension interesant brenda vetë aktgjykimit. Trupi Gjykues e hodhi poshtë teorinë e prokurorisë për krime kundër njerëzimit, pasi nuk ishte bindur se ishte dëshmuar sulmi i kërkuar ndaj një popullsie civile, ndërsa në të njëjtën kohë pranoi një teori shumë të gjerë të qëllimit të përbashkët kriminal për krimet e luftës. Kjo përballje meriton një shqyrtim të kujdesshëm në procedurën e apelit.”
Në fund, Williams ka folur edhe për ndikimin që ky aktgjykim mund të ketë në mënyrën se si lufta e Kosovës trajtohet në jurisprudencën ndërkombëtare dhe në historinë politike.
“Po, dhe kjo mund të jetë përfundimisht trashëgimia më e rëndësishme e këtij aktgjykimi.”
Ai ka thënë se gjykatat duhet të jenë të kujdesshme që, përmes vendimeve për përgjegjësinë individuale penale, të mos shndërrohen në autorë të historisë kombëtare.
“Gjykatat vendosin për përgjegjësinë penale individuale; ato duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshme që të mos shndërrohen në autorë të historisë kombëtare. Lufta në Kosovë përfshinte represionin sistematik ndaj shqiptarëve të Kosovës, luftën për vetëvendosje dhe pavarësi, krimet e kryera nga forcat serbe, ndërhyrjen e NATO-s dhe krimet e kryera nga individë të lidhur me UÇK-në. Të gjitha këto pohime mund të bashkëjetojnë”, tregoi Williams.
Williams ka theksuar se, pavarësisht se Gjykata e ka cilësuar rastin si çështje të përgjegjësisë individuale, një aktgjykim i tillë në mënyrë të pashmangshme bëhet pjesë e narrativës historike.
“Vetë Trupi Gjykues e ka cilësuar çështjen si një rast që ka të bëjë me përgjegjësinë penale individuale, ndërsa Zyra e Prokurorit të Specializuar gjithashtu deklaron se prokuroria nuk synon të sfidojë një narrativë më të gjerë historike. Megjithatë, një aktgjykim i kësaj përmase në mënyrë të pashmangshme bëhet pjesë e asaj narrative”, u shpreh ai.
Në përfundim, ai ka vënë theksin te dallimi mes llogaridhënies për krimet dhe vlerësimit të një lëvizjeje të tërë.
“Pikërisht për këtë arsye është e rëndësishme legjitimiteti i Dhomave të Specializuara. Një tribunal i krijuar për të dhënë drejtësi mund të thellojë pa dashje pakënaqësinë historike nëse perceptohet se vendos njërën palë të konfliktit nën një shqyrtim gjyqësor, ndërsa konteksti më i gjerë tërhiqet në plan të dytë”, u shpreh juristi amerikan.
Dhe mesazhin e tij Williams e ka përmbyllur me një qëndrim të qartë mbi mënyrën se si, sipas tij, duhet të funksionojë drejtësia penale ndërkombëtare.
“Drejtësia kërkon llogaridhënie për krimet. Por llogaridhënia duhet ta ndriçojë historinë, jo ta thjeshtojë atë. Dhe e drejta penale ndërkombëtare duhet t’i gjykojë individët për atë që provat dëshmojnë se kanë bërë, dhe jo të lejojë që një teori e përgjegjësisë kolektive të shndërrohet në një verdikt gjyqësor mbi një lëvizje çlirimtare ose mbi luftën e një populli për pavarësi”, tha ai për lajmi.net
Trupi Gjykues dënoi Hashim Thaçin me 25 vjet burgim, Jakup Krasniqin me 25 vjet, Kadri Veselin me 18 vjet dhe Rexhep Selimin me 13 vjet burgim. Vendimi është i shkallës së parë dhe ndaj tij palët kanë të drejtë ankese./Lajmi.net/