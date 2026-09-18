FIFA rikthen Rusinë, ky është kampionati i parë që merr pjesë
Rusia do të rikthehet në një kompeticion të FIFA-s për herë të parë që nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022. Përfaqësuesja ruse U15 është përfshirë në listën e pjesëmarrësve të edicionit të parë të FIFA U-15 World Cup & Festival, që do të zhvillohet në Azerbajxhan në tetor. Turneu i ri i FIFA-s do…
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Rusia do të rikthehet në një kompeticion të FIFA-s për herë të parë që nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022.
Përfaqësuesja ruse U15 është përfshirë në listën e pjesëmarrësve të edicionit të parë të FIFA U-15 World Cup & Festival, që do të zhvillohet në Azerbajxhan në tetor.
Turneu i ri i FIFA-s do të zhvillohet në Baku dhe do të nisë më 24 tetor, ndërsa finalet janë planifikuar deri më 30 tetor. Kompeticioni do të zhvillohet në formatin 8 kundër 8 dhe do të përfshijë përfaqësueset U15 të federatave anëtare të FIFA-s.
Rusia ishte përjashtuar nga kompeticionet ndërkombëtare të FIFA-s dhe UEFA-s pas pushtimit të Ukrainës në shkurt 2022. Në vitin 2023, FIFA hoqi pezullimin për ekipet ruse U17, por përfaqësueset ruse nuk kishin marrë pjesë më pas në një turne të FIFA-s.
Tani, me hapjen e këtij kompeticioni për të gjitha 211 federatat anëtare të FIFA-s, Rusia është përfshirë mes pjesëmarrësve. Përfaqësuesja ruse U15 do të jetë në një grup me Turqinë, Afganistanin, Xhibutin, Sierra Leonen dhe Sudanin.
FIFA e ka prezantuar turneun si një kompeticion të ri për zhvillimin e futbollit të moshave. Edicioni i vitit 2026 është për djemtë, ndërsa në vitin 2027 është planifikuar turneu për vajzat. Nga viti 2028, FIFA synon të organizojë çdo vit të dyja kompeticionet U15.
Përfshirja e Rusisë në turne ka marrë vëmendje të veçantë për shkak të mungesës së gjatë të ekipeve ruse në skenën ndërkombëtare.
Ministri rus i Sportit, Mikhail Degtyarev, e ka përshëndetur vendimin dhe ka thënë se pjesëmarrja në turneun në Azerbajxhan mund të shërbejë si një hap drejt rikthimit të ekipeve ruse në kompeticionet ndërkombëtare.
Megjithatë, pjesëmarrja në turneun U15 nuk nënkupton heqjen e përgjithshme të masave ndaj futbollit rus. Vendimi i FIFA-s lidhet me formatin e veçantë të këtij kompeticioni, i cili është hapur për të gjitha federatat anëtare.
Kështu, pas më shumë se katër vitesh mungesë, një ekip kombëtar rus do të zbresë sërish në fushë në një kompeticion të organizuar nën ombrellën e FIFA-s, në një rikthim që pritet të tërheqë vëmendje të madhe ndërkombëtare.