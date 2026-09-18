Ky është gjyqtari zviceran që pati rol kyç në dënimin e krerëve të UÇK-së
Juristi zviceran Guenaël Mettraux është një nga gjyqtarët e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë dhe pjesë e trupit gjykues në çështjen ndaj Hashim Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së. Emri i tij mori vëmendje të shtuar pas kritikave publike të diplomatit amerikan Richard Grenell ndaj vendimit të 16 shtatorit Guénaël Mettraux është…
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Juristi zviceran Guenaël Mettraux është një nga gjyqtarët e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë dhe pjesë e trupit gjykues në çështjen ndaj Hashim Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së. Emri i tij mori vëmendje të shtuar pas kritikave publike të diplomatit amerikan Richard Grenell ndaj vendimit të 16 shtatorit
Guénaël Mettraux është jurist zviceran i specializuar në të drejtën penale ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut. Ai është emëruar gjyqtar në Dhomat e Specializuara të Kosovës më 7 shkurt 2017 dhe është anëtar i trupit gjykues në rastin “Thaçi dhe të tjerët”.
Mettraux u vu në qendër të vëmendjes pas reagimit të Richard Grenellit ndaj aktgjykimit të shkallës së parë të 16 shtatorit 2026 ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së.
Grenell e kritikoi ashpër vendimin dhe veçoi në reagimin e tij pikërisht gjyqtarin zviceran. Ai pretendoi se Mettraux kishte qenë “lideri i vërtetë” brenda trupit gjykues dhe e akuzoi atë se kishte anashkaluar çështjet juridike në favor të asaj që Grenell e përshkroi si qasje politike. Këto deklarata përfaqësojnë pretendimet dhe vlerësimin e Grenellit dhe nuk përbëjnë konstatime të një institucioni gjyqësor apo të një hetimi të pavarur.
Kush është Guénaël Mettraux?
Sipas biografisë së publikuar nga Dhomat e Specializuara, Mettraux ka një karrierë të gjatë në drejtësinë penale ndërkombëtare.
Ai ka diplomuar në drejtësi në Universitetin e Lozanës, ka përfunduar studimet LL.M. në të drejtën ndërkombëtare në University College London dhe ka doktoruar në London School of Economics and Political Science.
Gjatë karrierës së tij ka këshilluar shtete, individë dhe organizata joqeveritare në procedura para Gjykatës Penale Ndërkombëtare dhe në çështje që lidhen me hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve ndërkombëtare.
Mettraux gjithashtu ka shërbyer si avokat mbrojtës dhe konsulent në raste të profilit të lartë para Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, Tribunalit Special për Libanin, Dhomave të Jashtëzakonshme në Gjykatat e Kamboxhias dhe Gjykatës Penale Ndërkombëtare.
Ai ka qenë gjithashtu president dhe anëtar i Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut të EULEX-it.
Puna në rastet që lidhen me ish-Jugosllavinë
Para se të bëhej gjyqtar në Dhomat e Specializuara, Mettraux kishte një përvojë të konsiderueshme profesionale në çështje të lidhura me konfliktet në ish-Jugosllavi.
Në karrierën e tij si avokat dhe konsulent juridik ai ka punuar në raste që përfshinin persona të kombësive të ndryshme nga rajoni. Kjo përvojë përfshinte edhe çështje ku të akuzuar ishin persona serbë, si dhe raste të personave boshnjakë, kroatë apo maqedonas.
Angazhime të tilla janë pjesë e praktikës profesionale të avokatëve të specializuar në të drejtën penale ndërkombëtare dhe, në vetvete, nuk dëshmojnë për lidhje politike apo personale me palët që ata kanë përfaqësuar.
Nga informacionet publike të verifikuara nuk rezulton ndonjë dëshmi që Mettraux të ketë lidhje personale apo politike me institucionet serbe. Dokumentacioni publik evidenton angazhimet e tij profesionale si jurist ndërkombëtar.
Një nga gjyqtarët e çështjes Thaçi
Mettraux është anëtar i trupit gjykues në çështjen ndaj Hashim Thaçit dhe bashkë të akuzuarve. Vendimi i 16 shtatorit është vendim i trupit gjykues dhe jo vendim individual i një gjyqtari.
Në aktgjykimin e shkallës së parë, Thaçi u dënua me 25 vjet burgim për krime lufte. Gjashtë akuzat për krime kundër njerëzimit u rrëzuan. Thaçi i ka mohuar akuzat dhe pritet ta apelojë vendimin.
Kritikat e Grenellit ndaj Mettraux dhe Dhomave të Specializuara kanë hapur ndërkohë një debat të ri rreth punës së kësaj gjykate. Grenell kërkoi ndërprerjen e financimit të saj dhe bëri thirrje që institucionet e Kosovës të veprojnë për mbylljen e saj.
Mettraux, nga ana tjetër, vazhdon të figurojë zyrtarisht si gjyqtar zviceran në listën e gjyqtarëve ndërkombëtarë të Dhomave të Specializuara të Kosovës.