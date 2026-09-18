“Donika Gërvalla, tradhtare e kombit” – Peci i reagon Lushtakut për shpërndarjen e kësaj thirrjeje
Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, ka reaguar pas një postimi të deputetit të PDK-së, Mergim Lushtaku, i cili në një storie në rrjetet sociale e ka paraqitur ministren Donika Gërvalla si “tradhtare”. Peci e ka kritikuar qasjen e PDK-së, duke thënë se gjatë ditës flitet për unitet dhe solidarizim me të dënuarit në Hagë, ndërsa…
Lajme
Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, ka reaguar pas një postimi të deputetit të PDK-së, Mergim Lushtaku, i cili në një storie në rrjetet sociale e ka paraqitur ministren Donika Gërvalla si “tradhtare”.
Peci e ka kritikuar qasjen e PDK-së, duke thënë se gjatë ditës flitet për unitet dhe solidarizim me të dënuarit në Hagë, ndërsa gjatë mbrëmjes, sipas tij, shfaqen akuza dhe përçarje brenda grupit.
“PDK gjatë ditës, e ka gojën plot unitet, por kur bjen nata, shih se çfarë helmi prodhon”, ka shkruar Peci.
Ai ka përmendur edhe deklaratën e kryetarit të PDK-së, Bedri Hamza, gjatë protestës, duke thënë se ai kishte deklaruar se protesta ishte në solidarizim me të dënuarit në Hagë dhe jo kundër dikujt.
Peci ka përmendur gjithashtu thirrjen e djalit të Jakup Krasniqit për eliminimin e dallimeve, duke e krahasuar atë me zhvillimet e mëvonshme brenda PDK-së.
“Mirëpo, kur mbramja afrohet e mes anëtarëve të këtij grupi, që kurrë nuk u bë parti politike, fillojnë përçarjet e akuzat ndaj njëri-tjetrit se kush e ka votuar gjykatën speciale…”, ka shkruar ai.