Protestuesit largohen nga Kryeministria, ndalen në sheshin “Skënderbej”
Protestuesit janë zhvendosur nga Kryeministria në sheshin “Skënderbej”. Pas disa orësh para Kryeministrisë, protestuesit u tërhoqën pas disa shoqërimesh, shkruan A2. Policia ndërhyri pasi protestuesit goditën me gurë ndaj godinës së Kryesisë së Kuvendit dhe efektivëve. Protestuesit, pasi mbërritën në shesh, vendosën të qëndronin aty.
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Protestuesit janë zhvendosur nga Kryeministria në sheshin “Skënderbej”.
Pas disa orësh para Kryeministrisë, protestuesit u tërhoqën pas disa shoqërimesh, shkruan A2.
Policia ndërhyri pasi protestuesit goditën me gurë ndaj godinës së Kryesisë së Kuvendit dhe efektivëve.
Protestuesit, pasi mbërritën në shesh, vendosën të qëndronin aty.