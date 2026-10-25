Protestuesit largohen nga Kryeministria, ndalen në sheshin “Skënderbej”

Protestuesit janë zhvendosur nga Kryeministria në sheshin “Skënderbej”. Pas disa orësh para Kryeministrisë, protestuesit u tërhoqën pas disa shoqërimesh, shkruan A2. Policia ndërhyri pasi protestuesit goditën me gurë ndaj godinës së Kryesisë së Kuvendit dhe efektivëve. Protestuesit, pasi mbërritën në shesh, vendosën të qëndronin aty.

Lajme

25/10/2026 19:01

Protestuesit janë zhvendosur nga Kryeministria në sheshin “Skënderbej”.

Pas disa orësh para Kryeministrisë, protestuesit u tërhoqën pas disa shoqërimesh, shkruan A2.

Policia ndërhyri pasi protestuesit goditën me gurë ndaj godinës së Kryesisë së Kuvendit dhe efektivëve.

Protestuesit, pasi mbërritën në shesh, vendosën të qëndronin aty.

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