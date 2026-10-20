Protestuesi qëllohet me plumb gome në bark, dërgohet në gjendje të rëndë në spital- Futet në operacion

Një protestues është qëlluar me plumb gome në bark gjatë protestës, duke mbetur i plagosur rëndë. Siç mëson Top Channel, ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku është dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore. Sipas informacioneve paraprake, i plagosuri po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale. Ende nuk ka detaje të…

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20/10/2026 22:45

Një protestues është qëlluar me plumb gome në bark gjatë protestës, duke mbetur i plagosur rëndë.

Siç mëson Top Channel, ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku është dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore.

Sipas informacioneve paraprake, i plagosuri po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale.

Ende nuk ka detaje të plota mbi rrethanat në të cilat u plagos protestuesi.

 

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