Protestuesi qëllohet me plumb gome në bark, dërgohet në gjendje të rëndë në spital- Futet në operacion
Një protestues është qëlluar me plumb gome në bark gjatë protestës, duke mbetur i plagosur rëndë. Siç mëson Top Channel, ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku është dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore. Sipas informacioneve paraprake, i plagosuri po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale. Ende nuk ka detaje të…
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Një protestues është qëlluar me plumb gome në bark gjatë protestës, duke mbetur i plagosur rëndë.
Siç mëson Top Channel, ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku është dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore.
Sipas informacioneve paraprake, i plagosuri po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Ende nuk ka detaje të plota mbi rrethanat në të cilat u plagos protestuesi.